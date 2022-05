Star Wars Obi-Wan Kenobi: Wird die Disney Plus-Serie einen jungen Anakin zeigen?

Bald geht die neue Star Wars Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus an den Start und wie immer spekulieren Fans darüber, was sie in der neuen Show erwarten können. Da neben Obi-Wan Kenobi auch Anakin Skywalker zurückkehren wird, sind viele schon gespannt darauf, wie viel von Hayden Christensen zu sehen sein wird. Deborah Chow, die Regisseurin der Serie, hat dazu in einem Interview ein wenig erzählt.

Flashback mit Anakin in Star Wars Obi-Wan Kenobi?

In der „Obi-Wan Kenobi“-Serie kehren Ewan McGregor und Hayden Christensen in ihre ikonischen Rollen als Obi-Wan und Anakin Skywalker zurück. Christensen war allerdings nur als weiterentwickelte Form von Anakin, nämlich als legendärer Bösewicht Darth Vader auf den bisherigen Bildern zur Serie zu sehen. Für viele ist es schwer vorstellbar, dass Christensen zu Star Wars zurückkehrt und nicht in Sequenzen auftritt, die ihn in seiner Zeit als Anakin Skywalker und Verbündetem der Jedi zeigen.

In einem Interview mit ComicBook.com wurde Regisseurin Deborah Chow gefragt, ob Zuschauer*innen sich darauf einstellen können, Anakin in der Serie zu sehen, bevor er der dunklen Seite der Macht verfiel. Tatsächlich konnte Chow darauf nur ausweichend antworten, da sie sich nicht „auf Spoiler-Territorium begeben“ wollte.

„Ich kann den Tag nicht abwarten, an dem ich tatsächlich über diese Sache sprechen kann“.

Obwohl Chow nicht mehr verraten konnte, hat sie sich darüber geäußert, dass die Beziehung von Anakin und Obi-Wan eine treibende Kraft für die sechs Episoden umfassende Serie ist. Beide Charaktere sind an einem besonderen Punkt in ihren Geschichten, die auf der großen Filmleinwand so noch nicht gezeigt wurden.

Charakterentwicklung nach 10 Jahren

Jahrelang war die Rückkehr von McGregor und Christensen etwas, das sich viele „Star Wars“-Fans wünschten. Die Schauspieler wurden jahrelang für andere Projekte interviewt und oft gefragt, ob sie in die weit, weit entfernte Galaxis zurückkehren würden. Christensens Rückkehr, diesmal als vollwertiger Darth Vader, ist eines der Schlüsselelemente der Serie, welches für Chow besonders erfreulich war zu erkunden: „Wie würde es sich anfühlen, wenn sich diese Figur 10 Jahre später weiterentwickeln würde?“

Auch Obi-Wan soll zu Beginn der Serie an einem für den Charakter bisher noch nicht erkundeten Punkt stehen: Er wird zum einen die Macht nicht nutzen können, da er sich nach der Order 66 versteckt hält. Zum anderen muss er mit der Schuld umgehen, Anakin dem Tod überlassen zu haben und dann schließlich zu erfahren, dass dieser noch am Leben ist.

„Ich denke, das ist eines der Kernthemen, die wir in der Serie erforschen, dieses Leid und alles, was am Ende mit dem Orden 66 und Anakin passiert ist“, sagte Chow im Interview. „Dann wurden so viele Jedi getötet oder sind verschwunden, und plötzlich ist er sehr isoliert, und er ist sehr allein, zurückgelassen mit dieser einen Aufgabe. Für uns ist das ein großer Teil dessen, was wir erforschen, nämlich wie er damit umgeht. Und was er mit all dem macht.“

Die mit Hochspannung erwartete „Disney Plus“-Serie „Star Wars: Obi-Wan Kenobi“ geht am 27. Mai 2022 an den Start. Für einen ersten Episoden-Guide der Miniserie könnt ihr hier vorbeischauen:

