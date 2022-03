Mit Obi-Wan Kenobi kündigt sich noch in diesem Frühjahr eine neue Serie aus dem Star Wars-Universum bei Disney+ an. Nachdem kurz zuvor mit Boba Fett bereits eine beliebte Figur aus einer Galaxis weit, weit entfernt eine eigene Serie erhalten hat, dürfen sich Fans nun auf ein Wiedersehen mit einem weiteren Publikumsliebling freuen: Obi-Wan Kenobi mit Ewan McGregor, der nach rund 17 Jahren erstmals wieder in seine Paraderolle als Jedi-Meister aus „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ aus dem Jahr 2005 schlüpft.

Wir haben für euch hier die wichtigsten Informationen zur neuen Serie, der Besetzung, Story-Details, erste Trailer und vieles mehr zusammengestellt.

Wann kommt Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus?

Die nächste „Star Wars“-Serie „Obi-Wan Kenobi“ geht am 25. Mai 2022 bei Disney+ an den Start. Gezeigt werden die 6 Episoden der Miniserie wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus. Erste Titel zu den einzelnen Folgen unterliegen aber noch der strengen Geheimhaltung und dürften erst kurz vor dem Termin bekannt sein.

Erstes Artwork zur Obi-Wan Kenobi-Serie © Disney

Erste Story-Details: Worum geht es in Star Wars: Obi-Wan Kenobi?

Die Handlung setzt rund zehn Jahre nach den Ereignissen aus Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith an und folgt Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi, der sich zu diesem Zeitpunkt als Ben Kenobi auf dem Wüstenplanet Tatooine befindet. Nachdem Obi-Wans Schüler Anakin Skywalker sich der dunklen Seite angeschlossen hatte und zu Darth Vader wird, flieht Obi-Wan Kenobi ins Exil nach Tatooine.

Während Ben Kenobi sich um das Wohl des noch jungen Luke Skywalkers kümmert, der bei seinem Onkel Owen Lars (Joel Edgerton) aus „Die Rache der Sith“ lebt und aufwächst, werden die Jedi-Ritter vom Imperium bedroht. Obi-Wan bekommt es auf Tatooine mit Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten der Galaxie zu tun.

Als wichtige Gegenspieler wurde in den ersten Trailern bereits ein Wiedersehen mit Darth Vader und den Inquisitoren bestätigt, die im Auftrag des dunklen Sith-Lords als Auftragskiller fungieren und die Order 66 des Imperators umsetzen, die besagt, sämtliche Jedi-Ritter einschließlich dem gesamten Orden zu eliminieren.

Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi: Wer sind die neuen Gegenspieler, die Inquisitoren?

Trailer zu Obi-Wan Kenobi bei Disney+

Inzwischen sind erste Trailer zur vielversprechenden Serie eingetroffen, die mit allerlei Überraschungen und bekannte wie neue Charaktere die Vorfreude der Fans mächtig angeheizt haben:

Besetzung: Die Rückkehr von Darth Vader

Neben Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi wurden bereits im Vorfeld eine Reihe weiterer bekannter Charaktere aus den „Star Wars“-Filmen bestätigt, die erneut in ihre damaligen Rollen schlüpfen werden. Besonders das Aufeinandertreffen von Obi-Wan und seinem ehemaligen Jedi-Schüler Anakin Skywalker, der inzwischen zum berüchtigten Gegner Darth Vader der Dunklen Seite der Macht wurde, sorgte bei den Fans für regelrechte Begeisterungstürme.

Obi-Wan-Serie: Erste Bilder zeigen Obi-Wan auf Tatooine und Darth Vader-Kampf – Artworks

Dafür wird jedoch ein weiterer beliebter Schurke nicht dabei sein: Darth Maul, der ursprünglich als der große Gegenspieler in der Serie eingeplant war, dann aber zugunsten von Darth Vader gestrichen wurde. Neu dabei sind auch die Inquisitoren aus „Star Wars Rebels“. Unklar bleibt jedoch, ob es ein Wiedersehen mit Liam Neeson als Jedi-Meister Qui-Gon Jinn geben wird. Womöglich als Machtgeist?

Die Liste der bereits bestätigten Darsteller und ihre Figuren in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie:

Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi

Hayden Christensen als Anakin Skywalker / Darth Vader

Joel Edgerton als Owen Lars

Bonnie Piesse als Beru Lars

Rupert Friend als Großinquisitor (aus „Star Wars Rebels“)

Moses Ingram als Inquisitorin Reva / Dritte Schwester (aus „Star Wars Rebels“)

Sung Kang als Fünfter Bruder (aus „Star Wars Rebels“)

Grant Feely als junger Luke Skywalker

Indira Varma als Tia

Kumail Nanjiani

O’Shea Jackson Jr.

Simone Kessell

Benny Safdie

Maya Erskine

Rory Ross

Verantwortlich für die Umsetzung der Serie zeichnet sich Showrunnerin und Regisseurin Deborah Chow verantwortlich, die bereits als Regisseurin für einige Folgen von „The Mandalorian“ fungierte. Der Soundtrack zur Serie stammt von niemand Geringeres als der Star Wars-Legende John Williams.

Star Wars: Mark Hamill nennt neuen Darsteller für Luke Skywalker eine perfekte Besetzung

Wird es eine 2. Staffel geben?

Die Serie „Obi-Wan Kenobi“ besteht aus 6 Episoden und ist als eine in sich abgeschlossene Miniserie angedacht. Ursprünglich war vor einigen Jahren noch ein Kinofilm geplant. Den Machern nach wird es eine 2. Staffel aber nicht geben. Jedoch dürfte bei der enormen Vorfreude der Fans der ein oder andere Charakter sicherlich in weiteren Produktionen aus dem „Star Wars“-Universum wieder auftauchen.