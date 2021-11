Obi-Wan-Serie: Erste Bilder zeigen Obi-Wan auf Tatooine und Darth Vader-Kampf – Artworks

Heute sind Artworks zur Obi-Wan-Serie auf Disney Plus aufgetaucht, die uns schon jetzt einen kleinen Ersteindruck darüber verschaffen, was uns in der neuen Realfilmserie erwarten könnte.

Doch bevor wir einen Blick auf die Konzeptkunst werfen, müssen wir uns vor Augen führen, dass solche Konzepte nicht zwangsweise bedeuten, dass wir genau diese Szenen in der Serie zu Gesicht bekommen. Denn sonst wären es ja keine Konzepte.

Ob wir also wirklich all diese Artworks in der Serie umgesetzt sehen, bleibt natürlich offen. Und dennoch sind sie mehr als spannend, da sie die ungefähre Ausrichtung der Serie zeigen.

Erste Artworks geben Ersteindruck zur Obi-Wan-Serie

Was zeigen die Concept-Arts? Insgesamt sehen wir vier Kunstwerke. Auf einem Bild ist Obi-Wan auf einem Reittier zu sehen. Das könnte in etwa das Antlitz darstellen, das wir in der Serie von Ewan McGregor erwarten dürfen. Er reitet durch die Wüste von Tatooine, wo er im Geheimen über Luke Skywalker wacht.

Das Reittier ist übrigens ein Eopie, das ihr womöglich aus „Star Wars Episode 1: Die Dunkle Bedrohung“ oder „Star Wars Episode 3: Die Racher der Sith“ kennen könntet. Hier wurden diese Tiere bereits auf Tatooine gezeigt. Außerdem führt Obi-Wan einen Kampfstab der Tusken Räuber mit sich. Ein spannendes Detail?

New concept art from Obi-Wan Kenobi has been officially released, including Obi-Wan and Vader facing off yet again! pic.twitter.com/lRR884Mjs0 — Star Wars Holocron (@sw_holocron) November 11, 2021

Ein weiteres Bild zeigt Obi-Wan und Darth Vader, die die Lichtschwerter kreuzen, vor einer höllischen Umgebung. Wie bereits heiß spekuliert wurde, könnte es zu einem erneuten Kampf zwischen dem ehemaligen Meister-Schüler-Gespann kommen.

Und für Obi-Wan Kenobi dürfte die erste Begegnung mit Darth Vader keine leichte werden, der sich für die Entwicklung von Anakin Skywalker verantwortlich fühlen könnte. Wir erhalten sicherlich mehr tiefgreifende Einblicke in die Gefühlswelt von Obi-Wan.

Dass die beiden Charaktere aufeinandertreffen, hat sicher aber auch viel mit Fanservice zu tun. Denn im Grunde war die Rede in der klassischen Trilogie davon, dass er ihn nicht nochmal wiedergesehen hat, vor dem Standoff in Episode 4. Nun. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Traum von Obi-Wan?

Dann wären da noch zwei weitere Artworks. Auf dem einen sehen wir ein Raumschiff. Das ist scheinbar das Raumschiff der Zweiten Schwester, einer Inquisitorin, die wir bereits bestens aus Star Wars Jedi: Fallen Order kennen. Wird Trilla Suduri also zurückkehren auf der großen Leinwand? Das könnte sein, immerhin passt die Story von Cal Kestis aus Fallen Order grob in diese Timeline, die nach dem Fall des Jedi-Ordens spielt. Allerdings werden die Ereignisse in „Star Wars: Obi-Wan Kenobi“ fünf Jahre nach Fallen Order spielen. Und da ist Trilla bekanntermaßen nicht mehr am Leben. Vielleicht schlüpft also jemand anderes in ihr Gewand?

Und auf dem letzten Bild sehen wir eine imperiale Einrichtung mit einer ganzen Menge Stormtrooper. Aber was haltet ihr von den ersten Artworks?

