Bereits vor einiger Zeit wurde die Besetzung der kommenden „Star Wars“-Serie Obi-Wan Kenobi enthüllt, doch nicht bei allen Schauspieler*innen ist klar, welche Rollen sie spielen werden. Mit dabei ist etwa auch Sung Kang (Han in „Fast & Furious“-Reihe), dessen Part nun angeblich enthüllt wurde. Laut einer aktuellen Meldung soll er einen „Star Wars: Rebels“-Bösewicht verkörpern, der Jagd auf unseren Helden machen könnte.

Obi-Wan Kenobi: Heften sich die Inquisitoren an die Fersen des Jedi-Meisters?

Wie die Seite Cinelinx erfahren haben möchte, soll Kang als Fünfter Bruder die weit, weit entfernte Galaxis unsicher machen. Fans der Animationsserie „Star Wars Rebels“ dürften den Charakter noch kennen, schließlich war der Inquisitor einer der Hauptbösewichte in der 2. Staffel der Serie und machte Jagd auf Kanan, Hera & Co.

Dass die Inquisitoren eine Rolle in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie spielen könnten, wäre durchaus naheliegend. Hayden Christensen als Darth Vader wurde längst bestätigt und in der Anfangszeit des Galaktischen Imperiums unterstanden dem Sith-Lord die Inquisitoren. Sie waren ausgebildete Jäger, welche die letzten überlebenden Jedi der Order 66 ausfindig machen und umbringen sollten. Womöglich hat einer von ihnen Kenobis Spur aufgenommen.

Der Fünfte Bruder erhielt in „Rebels“ vom Imperator den Auftrag, den Jedi Kanan Jarrus, seinen Padawan Ezra Bridger sowie Ahsoka Tano, die einstige Schülerin des Jedi-Ritters Anakin Skywalker, zu eliminieren. Begleitet wurde er von der Siebten Schwester. Ob die Inquisitorin ihren „Bruder“ auch in der neuen Serie begleiten wird, ist indes nicht bekannt.

Der Fünfte Bruder und die Siebte Schwester in „Star Wars Rebels“ © Lucasfilm/Disney

Obi-Wan Kenobi: Sehen wir eine junge Prinzessin Leia?

Zudem wollen die Kollegen noch erfahren haben, dass wir in der „Obi-Wan Kenobi“-Serie auch eine junge Prinzessin Leia treffen werden. In die Rolle der taffen Heldin soll Vivien Lyra Blair schlüpfen. Die Jungschauspielerin war in den letzten Jahren unter anderem in der Mini-Serie „Waco“ und im Narrative-Adventure „Telling Lies“ zu sehen.

Wie sich Prinzessin Leia genau in die Handlung der Serie einfügen könnte, ist derweil nicht bekannt. Denkbar wäre, dass es zu einem Treffen zwischen Obi-Wan und Senator sowie Rebellenführer Bail Organa, Leias Adoptivvater, kommt, bei dem die junge Heldin anwesend sein könnte.

Prinzessin Leia in „Star Wars Rebels“ © Lucasfilm/Disney

Da jedoch gegenwärtig weder ihr Casting noch Sung Kangs Part des Fünften Bruders offiziell bestätigt wurden, solltet ihr diese Meldungen noch mit einer gewissen Portion Skepsis betrachten.

„Obi-Wan Kenobi“ wird exklusiv bei Disney Plus zu sehen sein, hat aktuell allerdings noch keinen Starttermin.