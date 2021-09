Star Wars: George Lucas wird zur Stormtrooper-Actionfigur

George Lucas, der geistige Schöpfer von Star Wars, hat die Zügel in 2012 an Disney weitergereicht, die sich seitdem um die Marke kümmern. Seither gab es diverse Filme, die mal mehr und mal weniger kontrovers diskutiert wurden, die erste Realfilm-Serie, neue Animationserien und vieles mehr.

Disney hat also weiterhin große Pläne mit Star Wars. Und was macht George Lucas in der Zwischenzeit? Was man eben so macht als „Star Wars“-Mastermind: zum Imperium überlaufen.

Ihr habt richtig gehört, George Lucas wird jetzt zum Sturmtruppler. Hasbro ließt jüngst verkünden, dass ein neuer „George Lucas Stormtrooper“ Realität wird.

Star Wars The Black Series: George Lucas als Stormtrooper

Der geistige Vater von Star Wars schließt sich der beliebten „The Black Series“-Reihe an, er wird also zur 6 Zoll großen Actionfigur, die es in Bälde zu kaufen gibt. Dabei trägt er eine Stormtrooper-Rüstung aus der originalen Trilogie. Als Bonus gibt es einen Helm und einen Blaster dazu. Der Vorverkauf könnte schon bald starten, während die Auslieferung für 2022 vorgesehen ist.

© Hasbro/Disney

Dabei erinnert George in seiner Sturmtruppler-Verkleidung stark an den „Imperial Stormtrooper“, der einen Teil der Merchandise-Produktlinie zur Realfilm-Serie The Mandalorian darstellt. Hasbro meint zur neuen Actionfigur:

„Diese Figur verkörpert lediglich einen von vielen Wegen, wie wir sein Vermächtnis ehren können. Wir hoffen, Fans wissen es genauso sehr zu schätzen wie wir.“

Wie es scheint, baut Hasbro auf das aktuelle „The Mandalorian“-Modell, lediglich der Kopf von George Lucas wurde ausgetauscht. Links seht ihr den neuen George-Trooper und rechts den bereits veröffentlichten Imperial Stormtrooper. Der Rest ist beim Alten geblieben.

© Hasbro/Disney

© Hasbro/Disney

Tatsächlich ist das aber nicht das erste Mal, dass George Lucas als Actionfigur verewigt wird. Seine Premiere feiert er erstmals in The Black Series, allerdings gab es 2006 schon einmal eine 3,75 Zoll große Actionfigur von ihm, die ebenfalls mit einer Stormtrooper-Rüstung ausgestattet wurde.

Davon ab wurde er 2002 als Pilot Jorg Sacul in „Rebel Alliance“ verewigt, genauso wie in „Revenge of the Sith“ im Jahre 2006. Hier verkörperte sein Antlitz bereits Baron Papanoida.