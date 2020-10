Zum baldigen Start der 2. Staffel von The Mandalorian am 30. Oktober 2020 auf Disney+ hat Star Wars die sogenannten Mando Mondays ausgerufen. Am gestrigen Montag wurden dann auch erstmals eine Vielzahl an neuen Merchandise-Produkten rund um den Serienhit aus dem „Star Wars“-Universum den Fans vorgestellt, die exklusiv unter shopDisney.com als Preorder erhältlich sind.

Die Mando Mondays zum Launch von The Mandalorian: Staffel 2

Besonderes Highlight ist eine neue Puppe von Baby Yoda alias The Child von Hasbro und Mattel, die Sounds aus der Serie enthält, sich bewegen kann und darüber hinaus sogar ferngesteuert wird.

Eine Übersicht der weiteren Mech-Produkte zum ersten Mando Monday haben die Hauptdarsteller der Serie, Pedro Pascal, Carl Weathers und Giancarlo Esposito, exklusiv in einem Video vorgestellt – mit vielen Szenen aus der Serie:

The Mandalorian x Adidas

Die exklusive The Mandalorian-Collection von Adidas Originals Sneekers sind im neuen Design inspiriert von der Serie gestaltet, inklusive im Mudhorn Signet, Armorer, The Child aka Baby Yoda und the Darksaber. Die Schuhe sollen zwischen 120 und 140 US-Dollar kosten und erscheinen am 4. November:

adidas x Star Wars Gazelle: (Dark Saber)

– Retail $100

– Available on Nov. 4th #TheMandalorian

adidas x Star Wars Superstar: (The Child)

– Retail $90

– Available on Nov. 4th#TheMandalorian

Neues von Funko POP!

Auch Fans der beliebten Funko Pop-Figuren dürfen sich auf eine neue Version von Mando mit einem Jetpack freuen, ebenso Cara Dune und Mythrol gibt es jetzt auch als Wackelkopffigur.

Mando und Baby Yoda in Star Wars-Games

Zum krönenden Abschluss kommen auch Spielfans auf ihre Kosten: Zu den Games Star Wars: Squadrons, Star Wars: Galaxy of Heroes bis hin zu Disney Emoji Blitz, Star Wars Pinball, The Sims Freeplay und dem langjährigen MMORPG Star Wars: The Old Republic erobert künftig Mando mit Baby Yoda als neue Charaktere, in Special-Events und mehr die großen „Star Wars“-Spielehits. Eine Liste aller Spiele findet ihr hier.

Weitere Produkte mit Mando und Baby Yoda

Zum Publikumsliebling Baby Yoda gibt es diverse Produkte im Angebot, von einem Schminkkasten für große und kleine Fans in unterschiedlichen grün-grau-Tönen, über bedruckte Multiküchenmaschinen bis hin zu Brot und Aufbewahrungsdosen für den Kühlschrank.

Hinzu kommen neue Kinderbücher mit The Child und passend zu Weihnachten gibt es Pyjamas für die gesamte Familie mit festlichen Motiven von Mando und Baby Yoda demnächst im Handel.

Nächsten Montag geht es mit Mando Mondays weiter und auch diesmal werden viele neue Highlights rund um den Serienhit erwartet.

