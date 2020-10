Star Wars Squadrons erhält ein Baby Yoda-Update

Genau genommen handelt es sich beim neusten Update von Star Wars Squadrons um den sogenannten Mandalorian Supply Drop. Heißt, ein kleines Update bringt ein paar Neuerungen ins Spiel, die sich auf die Live-Action-Serie The Mandalorian beziehen.

Doch am Ende des Tages wird für viele wohl nur ein Detail entscheidend sein. Das Update bringt eine Figur von Baby Yoda (The Child) ins Spiel. Und nicht nur irgendeine Figur, es ist eine Figur mit Wackelkopf, eine sogenannte Bubblehead-Figur, die einige von euch sicherlich in unterschiedlichster Ausführung im Wohnzimmer stehen haben?

Was bietet das der Supply-Drop zu The Mandalorian?

Das kleine Update steht ab sofort zur Verfügung. Im nachfolgenden Schaubild erkennt ihr, welche Details der Supply-Drop für Star Wars Squadrons bereithält:

© Disney/EA

Das überraschende Content-Update bietet also freischaltbare Items. Wir listen euch die einzelnen Items hier noch einmal übersichtlich auf:

Hologramme

Abziehbilder

Eine Razor Crest (Kanonenboot des Mandalorianers) zum Aufhängen

Beskar-Stahl zum Aufhängen

Eine Figur zum Hinstellen von IG-11, den Tötungs-Droiden

Eine Figur zum Hinstellen von Baby Yoda alias Das Kind

Beachtet, dass lediglich die Piloten der Neuen Republik die Figur von Baby Yoda aufstellen dürfen. Die imperialen Überbleibsel stellen sich IG-11 ins Raumschiff.

Wenig überraschend dient das Update der Promotion der 2. Staffel von The Mandalorian, die am 30. Oktober 2020 an den Start geht. Mehr zu The Mandalorian: Staffel 2 erfahrt ihr hier:

