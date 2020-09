Die Sims 4 – Gameplay-Trailer zeigt neue Star Wars-Inhalte

EA hat mit Disney einen besonderen 10-Jahres-Deal ausgehandelt und darf Star Wars-Spiele produzieren. Neben Star Wars: Battlefront, Battlefront 2 und Star Wars Jedi: Fallen Order gab es hier jedoch noch nicht allzu viel Nennenswertes zu sehen. Den Mobile-Kracher Galaxy of Heroes blenden wir an dieser Stelle mal bewusst aus.

Es wartet jedoch noch ein Weltraumspiel, Star Wars: Squadrons, in dem die Fans zum waschechten Piloten aus dem „Star Wars“-Universum werden und jüngst teilte EA noch eine ganz besondere Nachricht für alle Sims-Spieler mit.

Die Sims 4 erhält ein Update und zwar Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu! Alle Infos dazu findet ihr hier:

Die Sims 4 erhält Star Wars-Erweiterung mit dem Reise nach Batuu-Gameplay-Pack

Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu

Ob die Erweiterung eine sinnvolle Ergänzung zum Die Sims-Franchise darstellt, bleibt erst einmal offen. Fest steht jedoch, sie wird kommen und wird wenig überraschend auf den Planeten Batuu verweisen. Spieler werden zum Außenposten Black Spire nach Batuu geschickt, an den auch Star Wars: Galaxys Edge angelehnt ist.

Batuu ist zeitgleich der „Star Wars“-Themenpark, der einen Teil von Disneyland Anaheim und Disney’s Hollywood Studios Orlando darstellt. Dieser wurde bereits mit einer eigenen VR-Experience bedacht:

Star Wars: Neues VR-Spiel erweitert Geschichte rund um Galaxy’s Edge-Themenpark

Im neusten Gameplay-Trailer erfahren wir schon jetzt, ob das Add-on für mehr als eine simple Werbeaktion taugt. Wir haben den Gameplay-Trailer nachfolgend für euch eingebunden:

Überzeugen die Features zu Die Sims 4 Star Wars?

Im Grunde gibt es alles, was das „Star Wars“-Fanherz begehrt: Storm Trooper, Lichtschwerter, Astromechs, bekannte Spezies aus dem Universum weit, weit entfernt und natürlich entsprechende Gebäude und Klamotten im SW-Look.

Als besonderes Sahnebonbon haben die Entwickler sogar die sagenumwobene Blaue Milch eingefügt, die Luke Skywalker in Episode 8 getrunken hat, die ihr wiederum auch im Themenpark ausprobieren könnt.

Was bietet der DLC? Im Trailer sehen wir schon jetzt 3 Fraktionen (Widerstand, Erste Ordnung, Schurken), die den Außenposten und den Planeten besetzt halten und die Hauptfigur des Trailers Cora kann die einzelnen Fraktionen unterstützen. Sie muss also „ihren Weg wählen“ und kann Credits verdienen.

In vielen Missionen soll es also diverse Items geben, neue Mitglieder zum Rekrutieren und der Charakter soll sogar Raumschiffe fliegen. Im Fokus steht wohl zudem die Freundschaft, die Cora mit einem Droiden schließt. Wie all das genau im Spiel umgesetzt wird, muss sich erst noch zeigen. Aber das ist wohl der Ausgangspunkt für das individuelle Spielerlebnis.

Wissenswert: Es gibt übrigens bekannte Charaktere wie Rei, Kylo Ren oder Hondo, die wir aus den Filmen und Animationsserien kennen.

Fanservice ist in jedem Fall enthalten. Doch ob der DLC die einzelnen Sims-Fans überzeugt, wird sich erst noch am 8. September 2020 herausstellen müssen. Mehr zu Die Sims 4 erfahrt ihr auf unserer Themenseite.