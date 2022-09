Die Sims 4 wird ab Oktober kostenlos spielbar

Die Sims 4 wird Free2Play. Der Schritt hin zum Gratis-Spiel kommt nach all der Zeit nicht allzu überraschend. Außerdem vermuten viele Fans, dass eine Ankündigung von Die Sims 5 jetzt nicht mehr lange dauern kann.

Die Sims 4 wird gratis, aber es gibt einen kleinen Haken

Darum geht’s: „Die Sims 4“ zählt zu den beliebtesten Lebenssimulationen. Hier genießt ihr bereits beim Erstellen der Sims enorme Freiheiten und dürft auch noch nach Lust und Laune Häuser samt Inneneinrichtung sowie Karrieren gestalten. Bald völlig kostenlos.

Aber ohne DLCs: Die vielen, vielen Erweiterungen zu „Die Sims 4“ von Electronic Arts und Maxis bleiben kostenpflichtig. Wer seine Sims also an die Uni, auf die Insel oder ins Reich der Fabelwesen schicken will, muss nach wie vor zahlen.

Extra-Kit als Gratis-Bonus: Aber wer das Hauptspiel bereits besitzt, bekommt trotzdem noch etwas anderes als Ausgleich zum Free2Play-Schritt – das Wüstenoase-Set.

Das steckt drin: Enthalten sind in diesem Kit spezielle Outdoor- und Indoor-Möbel, die von Wüsten inspiriert sind. Sie sollen sich an Materialien wie Holz und Steinen orientieren.

Alle, die das Hauptspiel „Die Sims 4“ vor dem 17. Oktober 2022 gekauft haben oder kaufen, bekommen das Bonus-Geschenk in Form des Wüstenoase-Sets aka Desert Luxe Kits.

So sieht das Wüstenoase-Set in Die Sims 4 aus. © Electronic Arts/Maxis

Wann wird es kostenlos? Es dauert nicht mehr lange: Am 18. Oktober wird „Die Sims 4“ Free2Play und damit gratis spielbar. Dann könnt ihr zumindest in die Standardinhalte hinein schnuppern. Und auch ohne die vielen Erweiterungen gibt es darin erst einmal genug zu tun.

Großes Sims-Event: Am 18. Oktober steht „Die Sims“-Fans aber noch mehr bevor. Dann findet nämlich auch der große Behind the Sims-Gipfel statt. Bei dem geht es um die Zukunft von „Die Sims 4“ und viele Fans gehen davon aus, dass Die Sims 5 angekündigt werden könnte.

Was haltet ihr von diesem Schritt? Ist das ein Grund für euch, dem Titel endlich mal eine Chance zu geben oder habt ihr eh schon alle Erweiterungen gekauft? Schreibt es uns in die Kommentare.