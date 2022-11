Die Sims 4: Obszönitätsfilter entfernt Adult-Content aus der Galerie

Ein neues Update für Die Sims 4 soll die Galerie von obszönen Gegenständen befreien. Damit sollen vor allem Kinder vor ungeeigneten Inhalten geschützt werden.

Für viele Sims-Gamer*innen stellt vor allem das Designen einen enormen Reiz dar. Dabei entziehen sich einige Kreationen jeglicher Form des guten Geschmacks und machen die Galerie, vor allem für Kinder, zu einen unsicheren Terrain.

„Die Sims 4“-Galerie bietet kreativen Spieler*innen die Möglichkeit, ihre Kreationen mit anderen Gamer*innen auf der ganzen Welt zu teilen. Kann man über die Absurdität einiger Inhalte noch schmunzeln, gehen andere wiederum über alle Maße zu weit.

Maxis geht mit Obszönitätsfilter gegen Adult-Content vor

Offenbar hat eine Vielzahl an Sims-Spieler*innen Freude daran, Kleidung, Accessoires und sonstige Gegenstände mit Geschlechtsteilen und anderweitig unangemessenem Zierwerk zu versehen. Dagegen will Maxis nun mit dem Gallery Profanity Filter (Obszönitätsfilter) vorgehen.

„Wir kennen und haben einige ausgewählte Fälle von völlig inakzeptablen Inhalten gesehen, die in der „Die Sims 4“-Galerie hochgeladen wurden“, meldet Maxis. Demnach habe das Team „den Obszönitätsfilter überprüft und kritisch aktualisiert, um zu verhindern, dass sich dies in Zukunft wiederholt.“

Darüber hinaus loben die Entwickler, die wachsame Community von Sims-Spieler*innen, die dabei helfen, unangemessenen Content aufzuspüren, der durch den Filter gerutscht ist. Maxis verspricht, seinen Obszönitätsfilter einer regelmäßigen Kontrolle zu unterziehen, bei Bedarf zu aktualisieren und gegen Wiederholungstäter vorzugehen.

Was bringt die Zukunft für Die Sims?

Seit Oktober ist das Hauptspiel Die Sims 4 kostenlos spielbar. Lediglich in DLCs muss weiterhin investiert werden. Mittlerweile wurde auch Die Sims 5 angekündigt, das (zumindest in Bezug auf Flexibilität) wieder mehr in Richtung von Die Sims 3 gehen dürfte.

Dann dürfen Spieler*innen wahrscheinlich wieder sämtliche Muster nach eigenem Gusto verändern und auch das Teilen der Kreationen soll erleichtert werden. Dies bietet allerdings auch wieder Raum für allerhand unangemessene Inhalte, die es dann erneut zu überprüfen gilt.