Die Sims 4: Bugs verursachten zu schnelles Altern und unangemessenes Dating-Verhalten

Das Leben eurer Charaktere in Die Sims 4 kann manchmal so richtig chaotisch sein. Zweifelsohne besteht die Hälfte des Charmes des Lebenssimulationsspiels darin, die seltsamsten Paare zu verheiraten oder einzigartige Wege zu finden, eure Bewohner ins Jenseits zu schicken. Die neuesten Bugs im Spiel haben aber ein neues Level von seltsamen Ereignissen erreicht, die so einige Spieler*innen geplagt haben.

Bug ließ Sims zu schnell altern

Seit dem kostenlosen Update von letzter Woche, nach welchem es Spieler*innen nun erlaubt ist, die sexuelle Orientierung ihrer Sims zu wählen, sind einige ungewöhnliche Bugs aufgetreten.

Der erste dieser Bugs führte dazu, dass Sims innerhalb weniger Minuten rapide alterten. Wer nicht gerne auf Kleinkinder im Spiel aufpasst, hat sich bestimmt gefreut – für andere Spieler*innen, deren Sims-Familien sich in Windeseile in Senioren verwandelten, war das Spielerlebnis wohl eher frustrierend.

Unangemessenes Dating-Verhalten dank Bug

Der zweite Bug führte dazu, dass sich Sims für Sims interessierten, die sie eigentlich nicht möglich sollten. Der Fehler erschien als Teil des neuen Updates in Zusammenspiel mit der gleichzeitigen Veröffentlichung des Erweiterungspakets „Highschool-Jahre“. Das Paket führte eine neue „Wünsche und Ängste“-Funktion ein, die schon aus früheren „Die Sims“-Spielen bekannt sein könnte.

Daraufhin haben Sims Wünsche geäußert, die eine Beziehung mit anderen Familienmitgliedern beinhalteten. Außerdem berichtete GameSpot darüber, dass erwachsene Sims Teenager in unangemessen anzüglichen Social-Bunny-Posts markierten. Social Bunny ist ein soziales Netzwerk, welches Teil des „Highschool-Jahre“-Erweiterungspakets ist.

Die Sims 4 wieder in alter Form

Den aktuellen Patch-Notes geht hervor, dass die ungewöhnlichen Bugs inzwischen behoben wurden. Die Fehlerbehebungen betreffen sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterungspakete „Get Famous“ und „Highschool-Jahre“. Das schnelle Altern von Sims mit kurzer oder langer Lebensdauer sollte nicht mehr auftreten.

Darüber hinaus wird der Wunsch „Freund/Freundin zu werden“ nicht mehr nur auf ungeeignete Sims abzielen. Ebenso werden Erwachsene Sims keine Teenager mehr in unangemessenen Social-Bunny-Beiträgen markieren.