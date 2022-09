Battlefield: Dieses Entwicklerstudio arbeitet an einer neuen Singleplayer-Kampagne

Wie es aussieht, wird Battlefield 2042 niemals über eine Singleplayer-Kampagne verfügen. Der kommende Titel wird dies aber wohl wieder ändern. Nachdem berichtet wurde, dass EA nach einem Team in Seattle sucht, welches für den nächsten Titel der Shooter-Reihe eine Singleplayer-Story entwickelt, hat die Stellenanzeige mittlerweile gefruchtet und es wurde ein neues Entwicklerstudio ins Leben gerufen, welches sich dieser Aufgabe widmen wird.

EA kündigt neues Battlefield-Studio an

Electronic Arts hat diese Woche offiziell ein neues Studio angekündigt, welches an einer „narrativen Kampagne“ arbeiten wird, die im Spiel-Universum der Reihe spielt. Dieses neue Studio heißt Ridgeline Games und wird von Marcus Lehto geleitet. Lehto ist der Miterfinder von Halo und der ursprüngliche Designer von Master Chief.

Schon Ende letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass Lehto in einem in Seattle ansässigen Studio unter EA arbeiten würde. Der Game Director teilte damals in einer Pressemitteilung zu dieser Ankündigung ein paar Details, an welcher Art von Inhalten das Studio arbeiten würde:

„Es ist eine große Ehre, mit DICE und Ripple Effect zusammenzuarbeiten und daran mitzuwirken, die Möglichkeiten des Erzählens und der Charakterentwicklung der Battlefield-Reihe zu erweitern“

Lehto war vor Ridgeline Games Leiter des Entwicklerstudios V1 Interactive, bevor dieses aufgelöst wurde. Das Studio brachte nur ein einziges Spiel namens Disintegration auf den Markt. Der Online-Sci-Fi-Shooter wurde im Juni 2020 veröffentlicht.

Die Multiplayer-Server des Titels wurden im November desselben Jahres abgeschaltet, weil das Online-Spiel es nicht schaffte, eine nennenswerte Fangemeinde zu gewinnen. Im März 2021 gab V1 Interactive bekannt, dass das Studio geschlossen wird.