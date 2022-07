Das nächste Battlefield dürfte wieder eine Singleplayer-Kampagne bieten. Zumindest sucht das neue EA-Entwicklerstudio in Seattle neue Leute mit einer Stellenanzeige, die dahingehend ziemlich eindeutig ist. Das würde bedeuten, dass Battlefield 2042 damit eine Ausnahme bleibt, dass es keine Stoy-Kampagne gab.

Nächster Teil nach Battlefield 2042 hat wohl wieder Singleplayer-Kampagne

EA sucht neue Leute: Auch wenn sich bei Electronic Arts und DICE aktuell angeblich alles um „Battlefield 2042“ dreht (und darum, den Titel auf Vordermann zu bringen), wird gleichzeitig offenbar schon über das darauffolgende Battlefield-Spiel nachgedacht. Darin könnte uns wieder eine Singleplayer-Kampagne erwarten. Zumindest deutet darauf eine Stellenanzeige hin.

Battlefield 7 mit Singleplayer-Story? Es sieht ganz danach aus, als würde das Modell von Battlefield 2042 keine Schule machen. Der aktuelle Teil kam komplett ohne Singleplayer-Story und mit reinem Multiplayer-Fokus auf den Markt. Allerdings hatte das Spiel so viele Probleme und Bugs, dass es ziemlich brachial gescheitert ist. Kein Wunder also, dass es beim nächsten Teil wieder anders werden soll. Aktuell scheint der Plan zu sein, auch wieder eine Story-Kampagne anzubieten.

EA mag offenbar keine Singleplayer-Spiele: Tweet geht viral, Spott & Häme für den Publisher

Was steht drin? In der Stellenausschreibung wird ein Design Director gesucht, der sich mit „reichhaltigen, aufregenden Storys“, „erinnerungswürdigen Charakteren und kraftvollen Erfahrungen im Battlefield-Universum“ auseinandersetzen will. Der Mensch soll die eine „neue Battlefield-Kampagne“ beaufsichtigen und dafür sorgen, dass Missions-Design, Narrativ, Spielmechaniken und Systeme gut ineinander greifen. Hier wird also definitiv jemand gesucht, der sich um eine neue Singleplayer-Kampagne kümmert, das Kind wird auch eindeutig beim Namen genannt.

Neues Studio: Etwas unklar bleibt allerdings, ob die Kampagne für ein neues Spiel gedacht ist (wovon tendenziell eher auszugehen ist), oder ob die Singleplayer-Kamapgne eventuell sogar noch nachträglich in Battlefield 2042 veröffentlicht werden soll (was eher unwahrscheinlich wirkt). Fest steht jedenfalls, dass es ein komplett neues EA-Studio in Seattle gibt, das sich ausschließlich um Battlefield kümmert. Die Marke scheint also trotz des massiven Misserfolgs von Battlefield 2042 nicht aufgegeben zu werden.

Hofft ihr auf eine neue Singleplayer-Kampagne im nächsten Battlefield?