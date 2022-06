Battlefield 2042: Season 1 Zero Hour startet morgen, das sind die Inhalte

Publisher Electronic Arts und der schwedische Entwickler DICE haben offiziell bekannt begeben, welche Inhalte der Multiplayer-Shooter Battlefield 2042 mit dem Start von Season 1 erhalten wird und wann es losgeht. Erst einmal dürfen sich Spieler*innen aber auf das umfangreiche Update 1.0 (10GB) freuen, das ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Darin enthalten sind vor allem zahlreiche Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen.

Diese Inhalte stecken in Season 1 zu Battlefield 2042

Season 1 „Zero Hour“ startet am 9. Juni 2022 und ist der Versuch von EA und DICE den Shooter in einem positiveren Licht erstrahlen zu lassen, als es seit Release der Fall ist. Zu den Neuerungen gehören zwei neue Waffen, eine neue Map, zwei Helikopter, eine frische Spezialistin sowie ein weiteres Gadget. Wir stellen euch die neuen Inhalte von Season 1 in den folgenden Zeilen vor.

Schaut euch hier den offiziellen Gameplay-Trailer zu Zero Hour an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Battlefield 2042: Die neue Karte Konflikt

Zu den insgesamt sieben Launch-Karten erhält „Battlefield 2042“ stößt mit Season 1 die neue Map namens Konflikt (Exposure) dazu. Diese ist in den kanadischen Rockies angesiedelt und bietet euch durch das extrem vertikale Terrain ein völlig neues Schlachtfeld. DICE verspricht Boden-Luft-Kämpfe und „intensive Infanteriegefechte“.

Neue Spezialistin: Fahrzeugabwehr-Expertin Ewelina Lis

Als neue Spezialistin erweitert die Fahrzeugabwehr-Expertin Ewelina Lis die Truppe. „Die entschlossene und aufrichtige Lis ist eine mutige und ehrenhafte Kriegerin, die jedes Hindernis überwinden (oder in die Luft sprengen) kann.“

Lis kann Lenkprojektile abfeuern, die Fahrzeige am Boden und in der Luft zerstören. Ihr automatisches Radar ortet feindliche Fahrzeuge innerhalb einer bestimmten Reichweite.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neue Fahrzeuge & Waffen

Season 1 bringt außerdem neue Waffen und Fahrzeuge mit sich. Dazu gehört die Armbrust Ghostmaker R10 und das BSV-M-Scharfschützengewehr. Mit dem Tarnkappen-Helikopter RAH-68 Huron sowie YG-99 Hannibal könnt ihr die Lufthoheit sicherstellen und dank dem neuen Rauchgranaten-Werfer sorgt ihr für zusätzliche Deckung.

Battle Pass

Der Saison 1 Battle Pass enthält 100 Stufen, um kostenlose und Premium-Inhalte freizuschalten. Kostenlose Stufen gewähren Zugriff auf die neue Spezialistin (Lis), Waffen, Fahrzeuge, kosmetische Objekte und mehr. Schließt ihr Premium-Stufen ab, könnt ihr unter anderem Skins, BFC, Spielerkarten-Hintergründe, Waffen-Talismane, Takedowns und mehr freischalten.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Besitzer eines Jahr-1-Pass, die die Battlefield 2042 Gold oder Ultimate Edition gekauft haben, erhalten in jeder Saison automatisch 1 Spezialist:in und den Premium-Battle-Pass. Alle Details zu dem Battle Pass findet ihr auf der offiziellen Webseite zum Spiel.