Need for Speed Unbound: Fast 20 Minuten Gameplay noch vor Release gestreamt

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für PS5, Xbox Series X/S und PC. Wer das Spiel vorbestellt, darf sogar schon ein paar Tage früher in den Early Access starten. Offenbar wurden aber einige Kopien des Rennspiels schon deutlich vor Release ausgeliefert. Erste Käufer*innen berichten, dass der Titel unverhofft bei ihnen eingetroffen ist, während andere die Gunst der Stunde nutzen und Szenen aus dem Spiel online zeigen.

Need for Speed Unbound: Geleaktes Gameplay

Ein User hat „Need for Speed Unbound“ offenbar auf Twitch gestreamt. Der Clip ist mittlerweile gelöscht worden, Ausschnitte daraus sind aber auf YouTube zu finden. Darin sind die Open World, ein paar Rennen und das Tuning zu sehen. Natürlich sind auch die vorab heiß diskutierten Comic-Effekte mit von der Partie.

In den Rennen geht es dabei in erster Linie um Geld, mit dem dann neue Fahrzeuge oder Tuning-Teile gekauft werden können. Die optischen Individualisierungsmöglichkeiten sollen umfangreicher ausfallen als in jedem Teil zuvor. Es gibt außerdem wieder eine Heat-Skala wie im direkten Vorgänger. Je nachdem, wie riskant ihr euch verhaltet, steigt euer Level, dass im Grunde gleichbedeutend mit eurem Fahndungsstatus ist. Je höher die Skala, desto intensiver die Verfolgung durch die Polizei. Sind auch auf Level 1 nur Streifenwagen auf den Fersen, kommen auf höheren Levels schnellere Fahrzeuge und Helikopter dazu.

„Need for Speed Unbound“ ist der erste Teil der Reihe, der direkt für die Next-Gen-Konsolen entwickelt wurde. Erstmals werden dabei 60 fps bei 4K angeboten. Streetracing in einer offenen Welt steht erneut im Vordergrund, bei den Charakteren und Effekten gehen EA und Criterion aber besondere Wege. Diese sind nämlich in einem Cartoon-Look gehalten, was einen starken Kontrast zu den realistisch abgebildeten Fahrzeugen erzeugt.

Was haltet ihr von dem geleakten Gameplay? Interessiert ihr euch für „Need for Speed Unbound“? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!