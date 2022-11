Star Wars Jedi: Survivor – Neuer Trailer und Releasetermin Gerüchten zufolge bei den Game Awards

Im Mai haben EA und Respawn mit Star Wars Jedi: Survivor einen vollwertigen Nachfolger für das Action-RPG Star Wars Jedi: Fallen Order für 2023 angekündigt. Der Titel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC. Seitdem ist es aber erstaunlich ruhig geworden um das Projekt, offizielle Informationen zur Story oder dem Gameplay sind ebenso Mangelware wie Szenen aus dem Spiel.

Erst kürzlich kamen Gerüchte auf, die einen Release für den März 2023 prognostizierten. Jetzt gibt es weitere Informationen. Demnach müssen wir uns wohl nur noch für kurze Zeit in Geduld üben. Schon bei den Game Awards am 8. Dezember soll es nämlich endlich neues Material zum Spiel geben.

Star Wars Jedi: Survivor – Trailer bei den Game Awards

Bei den Game Awards geht es natürlich in erster Linie darum, schon erschienene Spiele zu feiern und auszuzeichnen. Viele Studios nutzen den Anlass aber auch immer wieder, um neue Titel anzukündigen oder neues Material zu präsentieren. Dieses Jahr könnte „Star Wars Jedi: Survivor“ zu diesen Titeln gehören.

Der Bericht stammt von der für gewöhnlich gut informierten Seite Insider Gaming. Demnach könnte es einen kleinen Showcase geben, bei dem die Entwickler*innen das Spiel in etwa 30 Minuten vorstellen. Dabei sollen auch der finale Releasetermin und Informationen zu Editionen und Vorbestellungen verraten werden. Auch der Bericht geht davon aus, dass der Titel im März 2023 erscheinen soll.

Bisher ist bekannt, dass Teil zwei fünf Jahre nach dem ersten Ableger spielen soll. Protagonist Cal Kestis ist also ein bisschen älter als im Serien-Auftakt. Wie für das Star Wars-Universum üblich darf auch ein putziger Droiden-Begleiter nicht fehlen. Wie schon in Teil eins erlebt Cal seine Abenteuer zusammen mit BD-1. Welche neuen Tricks die beiden auf Lager haben und welchen Herausforderungen sie sich als nächstes stellen müssen, erfahren wir möglicherweise am 8. Dezember.

Freut ihr euch auf „Star Wars Jedi: Survivor“? Auf welche Neuerungen hofft ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!