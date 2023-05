Battlefield: EA Chef kündigt neuen Titel mit optimistischem Blick in die Zukunft an

Die Zukunft der Battlefield-Reihe schien lange ungewiss. In einem FAQ mit der Führungseben von Electronic Arts kam genau dieses Thema auf. Als einer der Beteiligten explizit Fragen zum Shooter stellte, äußerte sich EA Chef Andrew Wilson durchaus optimistisch und kündigt indirekt einen neuen Teil an.

Neuer Titel: EA CEO über die Zukunft der Battlefield-Reihe

Electronic Arts hat vor wenigen Tagen eine Konferenz abgehalten, in der sehr explizit auch das Thema Battlefield und dessen Zukunft aufkam. Trotz eines schwierigen Starts des neusten Ablegers, sieht Wilson positiv in die Zukunft. Das Team für eine neue Entwicklung steht wohl bereit:

„Ich glaube, wir haben ein außerordentlich kreatives Führungsteam zusammengestellt. […] Ich hatte ein Telefonat mit einem Teil der Führungsebene und sie sind sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht. Wir haben starkes Vertrauen in dieses Team und starkes Vertrauen in die Fortschritte, die sie im Hinblick auf die Zukunft des Franchise machen.“

Die Vorbereitungen für einen neuen Teil der Reihe sind also in vollem Gange. Einen Releasezeitraum oder ähnlich gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das betont der CEO ganz deutlich. Allerdings wird im Hintergrund hart gearbeitet.

Battlefield 2042 erholt sich nach holprigem Start

EA hatte mit seinem letzten Release der Battlefield-Reihe einen schlechten Start erwischt. Niedrige Spielerzahlen und schlechte Bewertungen haben sowohl den Entwicklern, als auch den Herausgebern einen ordentlichen Dämpfer verpasst. Einige hatten bereits spekuliert, ob die Reihe aufgegeben wird, nachdem sie ihre Hochzeit scheinbar längst hinter sich hat.

Battlefield 2042 scheint sich jedoch in letzter Zeit zu erholen. Der Shooter wurde Anfang des Jahres in das PlayStation Plus Abo aufgenommen und hat einen geschätzten Spielerzuwachs von über 500 Prozent hingelegt. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln, da jede Plattform ihre eigene Zählung durchführt. Ein Aufwärtstrend ist trotzdem eindeutig zu sehen.

Auch die Bewertungen auf Steam sind deutlich positiver geworden. Mit der neuen Season kamen Updates hinzu, die gut anzukommen scheinen. Battlefield 2042 scheint sich vom ersten Schock tatsächlich erholt zu haben.