Battlefield 2042 bringt im verrückten „Battlefield Portal“-Modus einige der beliebtesten Maps der Reihe zurück. Dank der Grafikpower der aktuellen Frostbite-Engine, erstrahlen Karten wie Arica Harbor oder Caspian Border in neuem Glanz. Ein Vergleichsvideo rückt den technischen Sprung im Vergleich zum Original in den Fokus.

Technikvergleich zwischen Battlefield 2042, Bad Company 2 und Battlefield 3

Insgesamt 13 Maps stehen im frisch angekündigten Battlefield Portal-Modus zur Wahl. Sechs davon sind Fan-Favoriten aus der Historie der Shooter-Reihe von Electronic Arts, die dank neuer Grafikengine mit vielen neuen Details aufwarten und erstmals über die neuen Zerstörungseffekte des kommenden Serienteils verfügen.

„Battlefield“-Fan und Youtuber Cycu1 hat aus den veröffentlichten Gameplayszenen ein Vergleichsvideo zusammengestellt, dass detailliert die Maps Arica Harbor aus „Battlefield: Bad Company 2“ und Caspian Border aus „Battlefield 3“ mit der Neuauflage vergleicht. Vor allem im direkten Vergleich springen die technischen Innovationen der vergangenen zehn Jahre ins Auge.

Arica Harbor wird auch in Battlefield 2042 spielbar sein. © EA/DICE

Vergleichsvideo zeigt technischen Sprung

Ins Auge stechen dabei verschiedene technische Verbesserungen. So sehen die altbekannten Maps in „Battlefield 2042“ deutlich detaillierter aus und warten mit stark verbesserten Texturen sowie weitaus mehr Objekten auf.

Auch hinsichtlich der Effekte, beispielsweise bei Explosionen oder der Vegetation, lässt die Engine von „Battlefield 2042“ ihre Muskeln spielen. Zusätzlich sorgt eine verbesserte Beleuchtung für ein stimmigeres optisches Gesamtbild.

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober in drei verschiedenen Versionen für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Was euch im neuesten Ableger der Reihe erwartet, haben wir für euch in unserem Übersichtsartikel zusammengefasst.