Battlefield 2042 wurde gestern offiziell enthüllt und zeigte im ersten Trailer ein wenig, wie sich das moderne Setting auf die Welt des Spiels auswirkt. Passend dazu wurden direkt die ersten sieben Karten des Spiels vorgestellt.

Mit 128 Spielenden auf eine Karte

Die Mehrspieler-Karten von „Battlefield 2042“ werden im neuen Shooter von DICE größer als jemals zuvor ausfallen. Innerhalb eines Matches sollen viele kleinere Truppen gegeneinander antreten, wodurch sich die Action nicht nur auf einen Punkt konzentriert, sondern auf einen großen Bereich verteilt wird.

Damit sich die Runden wirklich wie Schlachten anfühlen, finden insgesamt 128 Spielende auf einem Schlachtfeld Platz – zumindest auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, und PC. Nur auf diesen Plattformen werden die Karten in ihrer vollständigen Größe verfügbar sein.

Auf PlayStation 4 und Xbox One wird nicht nur die Anzahl der Spieler*innen von 128 auf 64 reduziert, auch die Karten werden anders aussehen. Zwar sind die Umgebungen die gleichen, aber in ihrem Umfang werden die Maps auf den alten Konsolen eingeschränkt sein. Wollt ihr die volle Battlefield 2042-Erfahrung müsst ihr auf den neuen Konsolen oder dem PC spielen.

Das sind die 7 Karten zum Release

Im Folgenden stellen wir euch die einzelnen Maps im Detail vor, die in „Battlefield 2042“ auf euch warten. Auf der gesamten Erde werdet ihr euch in Schlachten stürzen können.

Orbital

Macht euch auf eine rasante Karte gefasst in der ein Raketenstart kurz bevorsteht. © EA

Im Wettlauf gegen die Zeit und gegen stürmische Bedingungen müsst ihr im Umfeld eines unmittelbar bevorstehenden Raketenstarts kämpfen. Orbital wird eine dynamische Karte sein und spielt in Kourou, Französisch-Guyana.

Sanduhr

In der Wüste kämpft ihr nicht nur gegen andere Söldner sondern auch gegen Sandstürme. © EA/PlayCentral.de

Doha in Katar ist eine Stadt, die im Jahre 2042 komplett von der Wüstenbildung zerstört wurde. In den Runden ziehen Staub- und Sandstürme über die Karte, während ihr um die Kontrolle eines verunglückten Konvois kämpft.

Kaleidoskop

Die imposanten Häuser von Songdo sind Schauplatz für diese Karte. © EA/PlayCentral.de

Imposant stehen auf dieser Map die Hochhäuser von Songdo in Südkorea für euch bereit, um an diesen entlang zu klettern. Mit Seilrutschen bewegt ihr euch zwischen den Wolkenkratzern und kämpft in der gesamten Stadt um die Vorherrschaft.

Frachtliste

In dem Frachtcontainer-Labyrinth könntet ihr schnell die Orientierung verlieren. © EA

Die Frachtcontainer von Brani Island, Singapur sind in Frachtliste die Kulisse für hitzige Kämpfe. Navigiert durch Labyrinthe, um die wichtigsten Handelspunkte der amerikanischen Versorgungslinien entweder anzugreifen oder zu verteidigen.

Abgelegt

Die riesigen Schiffe sind auf Grund gelaufen und müssen jetzt ausgeschlachtet werden. © EA

An der Westküste Indiens in Alang sind riesige Schiffe gestrandet. Kämpft auf den Überresten dieser Giganten gegeneinander, um die restlichen Teile auszuschlachten. Jedoch erwarten euch hier immer wieder lebensgefährliche Stürme.

Umbruch

Diese Karte wird am Ende der Schlacht von Trümmern und eingestürzten Felsen gezeichnet sein. © EA

Besonders kalt wird es in der Antarktis. Diese dynamische Karte ist stets im Wandel, da durch Fracking die Felsen nach und nach einstürzen. Nutzt Treibstofftanks und Silos, um Trümmerfelder zu hinterlassen und so das Schlachtfeld immer mehr zu verkleinern.

Neuanfang

Sorgt auf dieser Karte dafür, dass entweder die Armen oder die Reichen einen Neuanfang wagen können. © EA

Inmitten der Wüste von Ägypten wurde eine riesige Mauer erreichtet. Auf der einen Seite stehen reiche Menschen, die in wunderschönen Grünanlagen im Überfluss leben. Auf der anderen Seite sind die ärmsten Siedler zuhause, die gegen die extremen Bedingungen der Wüste kämpfen müssen. Sichert je nach Fraktion die Zugangspunkte rund um die Mauer, damit eine Seite als Sieger hervorgeht.

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Auf allen Plattformen können bereits jetzt die drei Editionen des Spiels vorbestellt werden. Ihr seid euch noch nicht sicher, ob ihr „Battlefield 2042“ wirklich spielen wollt? PlayCentral fasst alle bisher bekannten Details in einer Übersicht zusammen.