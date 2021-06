Battlefield 2042: Alles zu 128-Spieler-Karten, Tornados, Modi & mehr

Electronic Arts hat endlich Battlefield 2042 angekündigt, vorher in Berichterstattungen als „Battlefield 6“ bekannt, und die ersten Infos zum Spiel veröffentlicht. PlayCentral fasst für euch alles zusammen, was ihr zum neuesten Ableger der beliebten Ego-Shooter-Reihe wissen müsst.

Das ist Battlefield 2042

Nach fast drei Jahren Pause kehrt also endlich „Battlefield“ zurück und ist dieses Jahr der große Konkurrent für „Call of Duty“.

Battlefield 6 heißt Battlefield 2042

Mit der Enthüllung hat Electronic Arts tatsächlich den offiziellen Namen bekannt gegeben. Der nächste Teil der Shooter-Reihe heißt somit „Battlefield 2042“ und nicht wie zunächst gedacht „Battlefield 6“.

Wann erscheint Battlefield 2042?

„Battlefield 2042“ wird am 22. Oktober 2021 veröffentlicht und erscheint damit perfekt zum Weihnachtsgeschäft. Als Cross-Gen-Titel wird es Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC geben.

Battlefield 2042 wird in modernen aber zerstörten Schauplätzen spielen. © EA/PlayCentral.de

Das ist die Story von Battlefield 2042

Wie der Name des Spiels vermuten lässt, geht es in das Jahr 2042. Die modernen, leicht futuristisch angehauchten Schlachtfelder entstanden durch mehrere globale Krisen. Seit 2031 sorgen auf der Erde gefährliches Wetter, zusammengebrochene Wirtschaft und Länder im gegenseitigen Krieg für eine Endzeitstimmung.

Aus der zerstörten Gesellschaft entstehen Söldnergruppen, die in einer zerbrochenen Welt sich zusammenfinden müssen, um zu überleben. Diese Gruppen nennen sich die Non-Patriated oder kurz No-Pats.

2037 hat sich die Welt langsam wieder beruhigt und die Regierungen der übrigen Länder versucht die Menschheit wieder zu vereinen. Doch dann bricht erneut ein Krieg zwischen den USA und Russland aus. Die Fronten verhärten sich, als ein Sturm im Jahre 2040 dafür sorgt, dass Satelliten auf die Erde stürzen und Kommunikation aber auch Wetter-Überwachung unmöglich macht.

Als Teil der No-Pats können Spieler*innen sich für eine der Seiten im Konflikt entscheiden und für eine Zukunft kämpfen.

Keine Kampagne

Auch wenn „Battlefield 2042“ eine weitreichende Geschichte hat, wie es zu der zerbrochenen Welt gekommen ist, wird es keine Kampagne geben. Es bleibt also ausschließlich bei Multiplayer-Schlachten in einer zerstörten Welt.

Eine Kampagne wird es trotz der weitreichenden Hintergrundgeschichte nicht geben. © EA/PlayCentral.de

Das sind die ersten Gameplay-Details zu Battlefield 2042

128 Leute können auf einer Karte mitspielen

Battlefield ist dafür bekannt, dass die Karten deutlich größer sind, als bei der Shooter-Konkurrenz. EA und Entwickler DICE nutzen auch die technische Power der PlayStation 5, Xbox Series X/S und dem PC, um so viele Spieler*innen wie möglich auf eine Karte zu lassen. Deshalb haben die Karten jetzt Platz für bis zu 128 Spielende gleichzeitig.

Auf der PlayStation 4 und Xbox One hingegen können maximal 64 Leute gleichzeitig mitspielen. Auch die Kartengröße wird auf den alten Konsolen reduziert.

Die Modi im Überblick

Bisher hat EA vier Modi für „Battlefield 2042“ angekündigt, aber noch nicht im Detail vorgestellt.

Conquest Der Sandbox-Modus kehrt auf noch größeren Karten zurück. Karten sind in Sektoren unterteilt in denen jeweils mehrere Punkte gleichzeitig attackiert werden müssen.

Breakthrough Teams sind aufgeteilt in Angreifer und Verteidiger . Die Maps sind unterteilt in mehrere Sektoren, die größer sind als jemals zuvor. Teams müssen mehr miteinander kommunizieren , um einen Sektor von vielen Punkten aus anzugreifen und den Gegner zu flankieren.

Hazard Zone Modus innerhalb der Battlefield-Sandbox-Erfahrung , weitere Infos im Laufe des Jahres.

Geheimer Modus Soll eine neuartige Battlefield-Erfahrung sein. Wird auf der EA Play am 22. Juli enthüllt.



DIe Modi von Battlefield 2042 versprechen epische Schlachten. © EA/PlayCentral.de

Das sind die Mehrspielerkarten in Battlefield 2042

Bisher haben EA und Entwickler DICE sieben Mehrspielerkarten angekündigt. Die Umgebungen der Maps sind auf der gesamten Erde verteilt.

Orbital Kourou, Französisch-Guyana Kämpft im Umfeld eines bevorstehenden Raketenstarts Dynamische Karte mit plötzlichen Stürmen

Sanduhr Doha, Katar Kämpft auf der Karte um die Kontrolle eines Konvois , der in Sanddünen festsitzt. Staub- und Sandstürme können auftreten, die das natürliche Licht verdunkeln.

Kaleidoskop Songdo, Südkorea Bewegt euch zwischen den Hochhäusern dieser Metropole mit Seilen. Als Ziel müsst ihr die Plazas der Innenstadt einnehmen .

Frachtliste Brani Island, Singapur Tropische Stürme warten auf euch Navigiert durch ein Labyrinth voller Schiffscontainer

Abgelegt Alang, Indien Riesige Schiffe sind an Indiens Westküste gestrandet Kämpft um die Teile der Wracks , während das Wetter immer schlechter wird.

Umbruch Queen Maud Land, Antarktis Die dynamische Map ist vor allem durch Fracking instabil geworden Erkämpft euch einen Vorsprung, indem ihr Öltanks in die Luft jagt .

Neuanfang Wüste in Ägypten Eine große Mauer trennt die Einheimischen in der Wüste von den Reichen in den Grünanlagen. Kämpft an einzelnen Punkten um die Mauer herum, um den Kampf für eine Seite zu entscheiden .



Die zerstörten Schauplätze sind auf der gesamten Welt verteilt. © EA/PlayCentral.de

Gefährliches Wetter mit Tornados und Stürmen

Natürlich darf auch ein dynamisches Element bei „Battlefield 2042“ nicht fehlen. In diesem Fall sind es extreme Wetterumschwünge, die dafür sorgen, dass Tornados die gesamte Karte aufwirbeln.

Noch ist nicht genau bekannt, wie sich die Wettereffekte auf das Gameplay auswirken. Im Trailer wurde aber schon ein Wingsuit gezeigt, der genutzt werden kann, um durch die Lüfte zu fliegen.

Das sind die Spezialisten

In „Battlefield 2042“ entscheidet ihr euch nicht für eine gesichtslose Klasse, sondern für einen Söldner mit Namen. Jeder Spezialist hat eine einzigartige aktive und eine passive Fähigkeit. Das weitere Loadout, wie Waffen und Granaten, könnt ihr unabhängig vom Charakter auswählen.

Webster Mackay Aktive Fähigkeit Grappling Hook : Überwindet mit dem Greifhaken Schluchten oder klettert schneller Häuser rauf Passive Fähigkeit Nimble : Lauft beim Zielen schneller

Maria Falck Aktive Fähigkeit Syrette Pistol : Die Kugeln der Pistole schadet Gegner und heilt das eigene Team Passive Fähigkeit Combat Surgeon : Beim Wiederbeleben werden die Leben komplett wiederhergestellt

Pyotr „Boris“ Guskovsky Aktive Fähigkeit SG-36 Sentry System : Stellt ein Geschütz auf, dass Gegner angreift Passive Fähigkeit Sentry Operator : Alle Gegner, die vom Geschütz angegriffen werden, werden auf der Karte aufgedeckt.

Wikus „Caspar“ Van Daele Aktive Fähigkeit OV-P Recon Drone : Deckt Gegner auf und nutzt EMPs um die Gegner zu disorientieren. Passive Fähigkeit Movement Sensor : Wird alarmiert wenn sich Gegner nähern



Jeder Spezialist wird in seinen Fähigkeiten einzigartig sein. © EA/PlayCentral.de

Das System mit den Spezialisten soll dafür sorgen, dass die Squads untereinander Synergien aufbauen und sich absprechen, wer welchen Charakter wählt.

Wann gibt es Gameplay zu sehen?

Die Gameplay-Enthüllung zu „Battlefield 2042“ soll am 13. Juni stattfinden. Eine Uhrzeit wurde nicht bekannt gegeben, aber aus der Vergangenheit heraus kann davon ausgegangen werden, dass im Rahmen der Show von Microsoft mehr gezeigt wird. Diese startet am Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit.

Battlefield 2042 bietet einen Battle Pass

Auch „Battlefield 2042“ wird auf den aktuellen Zug aufspringen und einen Live-Service anbieten. Um Spieler*innen möglichst lange zu fesseln, soll es im ersten Jahr insgesamt vier Seasons geben, die je knapp drei Monate andauern.

Diese bieten viel zum Freischalten in der Form eines kostenlosen und eines kostenpflichtigen Battle Pass. In beiden Varianten soll es zu jeder Saison neue Inhalte geben. Was diese sein könnten, ist bisher nicht bekannt, aber andere Spiele, wie Call of Duty: Warzone oder Apex Legends, zeigen welcher Natur die Inhalte sein könnten. Macht euch also wahrscheinlich gefasst auf Karten, Embleme, Skins, Waffen und mehr.

Ihr habt richtig gelesen: Battlefield 2042 bekommt einen Battle Pass. © EA/PlayCentral.de

Im Laufe des Jahres soll es zu jeder Season auch noch mindestens einen weiteren Spezialisten sowie andere neue Inhalte geben. Infos zur ersten Season sollen vor dem Launch am 22. Oktober bekannt gegeben werden.

„Battlefield 2042“ ist ab sofort in unterschiedlichen Versionen vorbestellbar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.