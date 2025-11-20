GTA Online schenkt dir ein Casino Penthouse – nur diese Woche!

Rockstar Games hat sich mal wieder etwas Besonderes für alle Fans von GTA Online ausgedacht. Diese Woche kannst du dir ein Casino Penthouse in Los Santos völlig kostenlos sichern. Die Aktion ist Teil der aktuellen Event-Woche, die am Donnerstag, den 20. November 2025 begonnen hat und bis Mittwoch, den 26. November 2025 läuft.

Wie kannst du das Casino Penthouse kostenlos erhalten?

Was sind die Schritte zum Erhalt des kostenlosen Penthouses? Es ist ganz einfach: Zunächst öffnest du dein In-Game-Handy und navigierst zur Diamond Casino-Website. Dort kannst du das Penthouse auswählen und mit dem Kaufvorgang beginnen. Sofern du keine zusätzlichen Upgrades auswählst, kannst du das Penthouse kostenlos erwerben.

Während der Kaufprozess unkompliziert ist, hast du die Möglichkeit, dein neues Zuhause zu individualisieren. Du kannst verschiedene Extras hinzufügen, die allerdings in dieser Woche weder kostenlos noch vergünstigt sind. Die Wahl liegt bei dir, ob du in die Individualisierung investieren möchtest oder nicht.

Exklusive Vorteile für GTA+ Mitglieder

Welche zusätzlichen Boni gibt es für GTA+ Mitglieder? Wenn du ein aktives GTA+ Abonnement besitzt, gibt es noch mehr zu freuen. Diese Woche kannst du das Party-Penthouse-Paket kostenlos beanspruchen. Dieses Paket enthält ein zusätzliches Schlafzimmer und einen Lounge-Bereich mit Spa, Bar und Party-Hub. Außerdem kannst du die Farben „Vibrant“- und das „Art Nouveau“-Muster auswählen. Für Mitglieder ist das Paket in dieser Woche umsonst.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was erwartet dich in der aktuellen Event-Woche?

Welche weiteren Highlights gibt es in dieser Woche? Neben dem kostenlosen Penthouse bietet die Event-Woche noch viele weitere spannende Aktivitäten und Belohnungen. Es lohnt sich, regelmäßig in das Spiel einzuloggen, um keine der limitierten Angebote zu verpassen.

Genau wie in der vergangenen Woche, als Rockstar ein kostenloses Executive Office verschenkte, wird auch diese Aktion von der Community positiv aufgenommen. Es bleibt spannend zu sehen, welche Überraschungen uns in den kommenden Wochen noch erwarten.

Was hältst du von der Aktion? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!