Nach Hellblade: Senua’s Sacrifice und Senua’s Saga: Hellblade 2 geht die Geschichte von Senua damit weiter. Der neue Trailer setzte erneut auf starke Bildsprache, intensive Atmosphäre und den typischen Stil von Ninja Theory: düster, emotional, körperlich und deutlich mehr Kunstfilm als klassisches Fantasy-Abenteuer.

Besonders spannend ist dabei die Plattformliste. Senua erscheint nicht nur für Xbox und PC, sondern auch für PS5. Damit setzt Microsoft seinen Multiplattform-Kurs weiter fort. Nachdem beim Showcase bereits mehrere Xbox-Titel auch für Sonys Konsole bestätigt wurden, gehört nun auch Ninja Theorys nächstes Projekt dazu.

Senua erscheint 2027 für Xbox, PC und PS5

Einen genauen Release-Termin gibt es bislang noch nicht. Bestätigt wurde lediglich das Jahr 2027. Auf dem Abschlussbild des Trailers wurden folgende Plattformen genannt:

Xbox Series X|S

Xbox auf PC

Xbox Cloud

Steam

PS5

Außerdem ist das Spiel für Xbox Game Pass und Xbox Play Anywhere bestätigt. Wer ein Game-Pass-Abo besitzt, kann den Titel also direkt zum Launch spielen.

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Ninja Theory setzt weiter auf intensive Inszenierung

Der Trailer machte deutlich, dass Ninja Theory auch beim neuen Senua-Spiel auf eine sehr filmische Präsentation setzt. Zu sehen war Senua in einer mythisch anmutenden Umgebung, mit Schwert, Axt und einer deutlich kämpferischeren Inszenierung.

Schon die ersten beiden Hellblade-Spiele waren weniger klassische Action-Adventures als psychologisch aufgeladene Erlebnisse mit starkem Fokus auf Atmosphäre, Sounddesign und Senuas innerer Wahrnehmung. Ob Senua spielerisch neue Wege geht oder stärker an Hellblade 2 anschließt, bleibt noch offen.

Klar ist aber: Microsoft hat mit der Ankündigung einen der auffälligeren Momente des Xbox Games Showcase 2026 geliefert. Für Ninja-Theory-Fans dürfte der Titel schon jetzt eines der spannendsten Xbox-Projekte für 2027 sein.