Star Wars-Fans aufgepasst – Fate of the Old Republic kommt früher als erwartet

Während die Game Awards 2025 zahlreiche Überraschungen bereithielten, war Star Wars: Fate of the Old Republic zweifellos eines der größten Highlights. Besonders spannend: Der ursprünglich vermutete Release im Jahr 2030 wurde nun vom Regisseur höchstpersönlich relativiert.

Casey Hudson, der ehemalige BioWare-Veteran und Regisseur von Star Wars: Knights of the Old Republic, hat sich zu Wort gemeldet und klargestellt, dass das kommende Action-RPG vor 2030 erscheinen soll. Damit widerspricht er indirekt den bisherigen Einschätzungen, unter anderem von Brancheninsider Jason Schreier, der ein Releasedatum nicht vor 2030 für realistisch hielt.

Entwicklung und Hintergrund des Spiels

Was ist über die Entwicklung bekannt? Star Wars: Fate of the Old Republic wird von Arcanaut Studios entwickelt, unter Leitung von Casey Hudson. Das Spiel wurde erstmals bei den Game Awards 2025 mit einem atmosphärischen CG-Trailer enthüllt. Ein konkretes Releasedatum wurde dabei nicht genannt, was zunächst für Spekulationen über eine lange Entwicklungszeit sorgte.

Hudson betonte nun jedoch auf Social Media, dass man nicht so lange warten müsse, wie viele vermuten. Zwar blieb er ein genaues Jahr schuldig, doch seine Aussage, dass er „nicht jünger werde“, deutet auf eine ambitioniertere Timeline hin – möglicherweise ein Release im Zeitraum 2028 oder 2029.

Was erwartet dich im neuen Spiel?

Welche Elemente aus der KOTOR-Reihe kehren zurück? Auch wenn aktuell nur wenige Details über das Gameplay bekannt sind, liegt die Vermutung nahe, dass Fate of the Old Republic inhaltlich und spielerisch an die beliebten Knights of the Old Republic-Titel anknüpfen wird. Diese zeichneten sich durch ein tiefes Rollenspielsystem, moralische Entscheidungsfreiheit zwischen Licht und Dunkelheit sowie ikonische Lichtschwertduelle aus.

Besonders das Ausrichtungssystem, das Handlungen und Dialoge zwischen heller und dunkler Seite der Macht bewertet, prägte die KOTOR-Reihe maßgeblich. Auch eine umfangreiche Lichtschwertanpassung war fester Bestandteil – von unterschiedlichen Kristallfarben bis hin zu individuellen Griffdesigns.

Einordnung und Release-Erwartung

Wann ist mit einer Veröffentlichung zu rechnen? Trotz Hudsons optimistischer Äußerung scheint ein Release im Jahr 2027 eher unwahrscheinlich, da bislang nur ein Cinematic-Trailer existiert. Realistischer ist ein Zeitfenster zwischen 2028 und 2029 – vorausgesetzt, die Entwicklung verläuft ohne größere Verzögerungen.

Schreier bezeichnete 2030 als „optimistische“ Prognose, was zeigt, wie komplex große AAA-Projekte geworden sind. Dennoch scheint Arcanaut Studios entschlossen, den Titel früher zu veröffentlichen. Ob dies gelingt, hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter Teamgröße, Produktionspipeline und technologische Infrastruktur.

Was bedeutet das für die Star Wars-Spielereihe?

Wie positioniert sich Fate of the Old Republic im Franchise? Der Titel spielt erneut im Alten Republik-Zeitalter, also rund 4000 Jahre vor den Ereignissen der Skywalker-Saga. Damit kehrt die Reihe zu einem Setting zurück, das viele Fans seit Jahren vermissen – fernab von Imperium, Rebellen oder Jedi-Rat, dafür mit viel Platz für neue Geschichten, moralische Grauzonen und politische Intrigen.

Die KOTOR-Spiele gelten bis heute als Meilensteine in Sachen Storytelling im Star Wars-Universum. Fate of the Old Republic hat das Potenzial, dieses Erbe fortzuführen – mit modernen technischen Mitteln und unter der kreativen Leitung einer Genre-Legende.

Worauf darfst du dich freuen?

Welche Features könnten enthalten sein? Auch wenn offizielle Gameplay-Details noch ausstehen, lassen sich einige Dinge anhand früherer Titel und Entwicklerhistorie vermuten. Mögliche Features könnten sein:

Ein tiefgreifendes Moralsystem mit Einfluss auf Begleiter und Storyverlauf

Rundenbasierte Kämpfe mit Pausenfunktion, ähnlich dem d20-System

Anpassbare Lichtschwerter mit verschiedenen Kristallen und Designs

Einzelspielerfokus mit filmreifer Inszenierung

Entscheidungsfreiheit zwischen heller und dunkler Seite der Macht

Ein Hoffnungsschimmer für Star Wars-Fans

Warum ist dieses Projekt so bedeutend? Nach Jahren der Unsicherheit rund um Star Wars-Spiele, etwa durch die Einstellung des KOTOR-Remakes, ist Fate of the Old Republic ein neues Hoffnungssymbol für Fans der alten Ära. Die Rückkehr von Casey Hudson verspricht kreative Kontinuität und ein tiefes Verständnis für die Lore der Alten Republik.

Auch wenn ein wenig Geduld nötig sein wird, ist die Aussicht auf ein ambitioniertes, storygetriebenes Star Wars-RPG unter erfahrener Leitung ein Grund zur Vorfreude. Die nächsten Jahre könnten für Fans von Macht, Lichtschwertern und epischen Entscheidungen ein echtes Highlight bereithalten.

Was denkst du über den angepeilten Release-Zeitraum von Star Wars: Fate of the Old Republic? Freust du dich auf eine Rückkehr in die Alte Republik oder hättest du dir ein anderes Setting gewünscht? Diskutiere gern mit in den Kommentaren!