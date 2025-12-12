Star Wars-Fans müssen warten – Fate of the Old Republic erst 2030 erwartet

Die Ankündigung von Star Wars: Fate of the Old Republic bei den Game Awards 2025 war für viele ein Highlight – doch die Euphorie wurde schnell durch eine ernüchternde Nachricht gedämpft: Das Spiel wird voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2030 erscheinen. Diese Einschätzung stammt von dem bekannten Spielejournalisten Jason Schreier, der auf die frühe Entwicklungsphase des Projekts hinweist.

Arcanaut Studios, das verantwortliche Entwicklerteam unter der Leitung von Casey Hudson (bekannt durch seine Arbeit an Knights of the Old Republic und Mass Effect), wurde erst im Jahr 2025 gegründet. Das bedeutet, dass sich das Spiel noch in einer sehr frühen Konzeptionsphase befindet. Ein optimistisches Veröffentlichungsdatum sei laut Schreier 2030 – mit Betonung auf „optimistisch“.

Ein neues Abenteuer im Old Republic-Universum

Worum geht es in Star Wars: Fate of the Old Republic? Das Spiel soll ein spiritueller Nachfolger des legendären Knights of the Old Republic (KOTOR) werden. Dieses erschien ursprünglich 2003 und gilt bis heute als Meilenstein unter den Star Wars-Rollenspielen. Fate of the Old Republic wird ein Singleplayer-Action-RPG mit starkem Fokus auf Entscheidungsfreiheit und Charakterentwicklung.

Spielerinnen und Spieler sollen ihren eigenen Weg in der Macht wählen können – ähnlich wie im Original wird es möglich sein, sich der hellen oder dunklen Seite anzunähern. Konkrete Gameplay-Szenen oder Screenshots gibt es derzeit noch nicht, doch die Ambitionen sind hoch: Das Spiel verspricht eine tiefgreifende Story, echte Konsequenzen deiner Entscheidungen und ein neues Kapitel in der beliebten Ära der Alten Republik.

Was bedeutet das lange Warten?

Warum dauert die Entwicklung so lange? Da Arcanaut Studios erst kürzlich gegründet wurde, stehen Aufbau und Organisation des Studios genauso im Fokus wie die eigentliche Spielentwicklung. Casey Hudsons Rückkehr in das Star Wars-Universum ist für viele ein Hoffnungsschimmer, doch es wird Zeit brauchen, bis seine Vision Realität wird.

Einige Fans äußerten in den sozialen Medien bereits ihre Enttäuschung darüber, dass die Ankündigung ohne Gameplay oder einen konkreten Zeitrahmen erfolgte. Schreier kommentierte diese Kritik mit dem Hinweis, dass viele solcher frühen Ankündigungen letztlich im Sande verlaufen – er verwies dabei auf das eingestellte Wonder Woman-Spiel von Monolith, das ebenfalls auf den Game Awards 2021 vorgestellt worden war.

Alternativen für Star Wars-Fans

Welche Star Wars-Spiele erscheinen früher? Auch wenn Fate of the Old Republic noch in weiter Ferne liegt, müssen Fans der weit entfernten Galaxis nicht leer ausgehen. Bereits für das Jahr 2026 ist Star Wars: Galactic Racer angekündigt – ein futuristisches Rennspiel, das an den Klassiker Racer Revenge von 2002 anknüpfen soll.

Ebenfalls für 2026 erwartet wird Star Wars: Zero Company, ein rundenbasiertes Taktikspiel, das während der Klonkriege spielt. Beide Titel sollen für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheinen und versprechen unterschiedliche, aber spannende Perspektiven auf das Star Wars-Universum.

Knights of the Old Republic als Vorbild

Was macht KOTOR bis heute so besonders? Das Rollenspiel aus dem Jahr 2003 prägte mit seinem moralischen Entscheidungssystem, der umfangreichen Story und dem innovativen rundenbasierten Kampfsystem eine ganze Generation von Spielern. Basierend auf dem D20-System von Dungeons & Dragons bot es taktische Tiefe und intensive Lichtschwertduelle.

Besonders hervorzuheben ist das Einfluss-System, das im Nachfolger „The Sith Lords“ erweitert wurde: Deine Entscheidungen beeinflussten nicht nur deinen eigenen Pfad zur hellen oder dunklen Seite, sondern auch die Entwicklung deiner Begleiter. Die Möglichkeit, sogar andere Charaktere zu Jedi auszubilden, machte jede Entscheidung bedeutungsvoll.

Ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft

Warum lohnt es sich trotzdem, optimistisch zu bleiben? Trotz des langen Entwicklungszeitraums lässt die Kombination aus Casey Hudsons Vision, der Ankündigung als spiritueller KOTOR-Nachfolger und dem neuen Studio Arcanaut auf Großes hoffen. Für viele Fans ist allein die Tatsache, dass die Alte Republik wieder ins Rampenlicht rückt, bereits ein Grund zur Vorfreude.

Auch wenn der Release noch Jahre entfernt ist, zeigt die aktuelle Star Wars-Spielelandschaft, dass Lucasfilm Games und seine Partner das Franchise aktiv weiterentwickeln. Mit einer wachsenden Vielfalt an Genres und Settings wird die Wartezeit auf Fate of the Old Republic vielleicht nicht ganz so lang erscheinen.

