Immortals of Aveum mischt Magie mit First Person-Shooter und belebt so nebenbei ein etwas eingeschlafenes Genre wieder. Nachdem der Electronic Arts-Titel vor Kurzem mit einem ersten Reveal-Trailer angekündigt wurde, legen die Macher*innen mit sechs Minuten Gameplay nach. Und das hat es in sich.

Seht euch hier das ausführlich Immortals of Aveum-Gameplay an

Darum geht’s: In „Immortals of Aveum“ spielen wir einen Kampfmagier namens Jak, der einem Eliteorden angehört und besondere Fähigkeiten hat. Die setzen wir im Kampf gegen klassische Fantasy-Fieslinge ein und machen unseren Gegnern ordentlich die Hölle heiß.

Wie das Ganze in Aktion aussieht (und wie angenehm bunt es ist), könnt ihr euch jetzt auch in dieser ausführlichen Gameplay-Preview zu „Immortals of Aveum“ anschauen:

Das ist zu sehen: Haufenweise Action. Wir nutzen magische Schilde, aber auch Zauber, die wie ein mehr oder weniger klassisches Maschinengewehr zu funktionieren scheinen. Zusätzlich können wir aber auch unterschiedliche Attacken kombinieren, um mächtige Kombos hinzulegen.

Neben dem Wechsel und Timing der Zauber liegt bei „Immortals of Aveum“ offenbar auch ein großer Fokus auf der Bewegung. Wir können uns mit einer Art magischem Greifhaken in die Höhe ziehen und teilweise sogar kurz in der Luft schweben. Das wirkt sehr fluffig und dynamisch.

Was ist Immortals of Aveum überhaupt?

Was ist Immortals of Aveum? „Immortals of Aveum“ stammt von den Ascendant Studios, ist ein EA Originals-Titel und nennt sich First Person-Magic-Shooter. Der Genre-Name ist dann auch Programm und das gezeigte Gameplay dürfte Fans alter Titel wie Hexen, Heretic oder Amid Evil das Wasser im Mund zusammen laufen lassen.

Die Spielwelt von „Immortals of Aveum“ strotzt nur so vor Magie an allen Ecken und Enden. Aber wie der Zufall so spielt, ruft das auch einen machthungrigen Bösewicht auf den Plan, der nichts Gutes im Schilde führt. Darum entbrennt ein Kampf zwischen zwei großen, Magie-begabten Fraktionen.

Wann kommt’s? Es dauert gar nicht mehr so lange, bis „Immortals of Aveum“ erscheinen soll. Der Release des Magie-Shooters ist nämlich schon für den 20. Juli 2023 geplant. Anvisiert werden PC, PS5 und Xbox Series S/X.

Wie findet ihr Immortals of Aveum und was sagt ihr zum Gameplay? Was wünscht ihr euch noch von so einem Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare.