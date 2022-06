Valorant bekommt mit Ascendant einen komplett neuen Rang

Valorant-Spieler*innen, die ganz nach oben wollen, müssen bald eine weitere Stufe erklimmen: Der Shooter bekommt einen neuen Rang namens Ascendant. Der reiht sich in die obere Riege ein und ist dann der zweithöchste Rang, direkt unter Immortal. Alles, was es zum neuen Rang schon an Infos gibt, findet ihr hier.

Valorants neuer Rang ist zweithöchster und heißt Ascendant

Darum geht’s: Um „Valorant“. Der Shooter bekommt eine ganze Reihe an Neuerungen spendiert. Da wäre zum Beispiel eine komplett neue Map in Portugal, aber das ist noch nicht alles. Wie in einem offiziellen Stream angekündigt wurde, gibt es bald auch eine ganz neue Stufe, beziehungsweise einen neuen Rang.

Das ist Ascendant: Der neue Rang hört auf den schönen Namen Ascendant und platziert sich genau zwischen Diamond und Immortal – also über Diamond, aber unter Immortal. Damit handelt es sich bei Ascendant dann um den zweithöchsten Rang, den ihr in „Valorant“ erspielen könnt. So sehen die drei zugehörigen Symbole dann aus:

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wann kommt Ascendant? Es dauert nicht mehr allzu lange. Entwicklerstudio Riot Games will den neuen Rang mit Episode 5, Akt 1 einführen. Der neue Akt soll am 22. Juni an den Start gehen, also nächste Woche Mittwoch. Zusätzlich kommen drei neue Skin-Bundles im Battle Pass und einiges mehr.

Valorant: Eure Lieblingsmap Split fliegt aus der Kartenrotation

Warum das Ganze? Riot hat erklärt, der neue Rang soll dafür sorgen, dass sich die Spieler*innen besser und gleichmäßiger verteilen. Es gebe zu viele Leute in den unteren Rängen und dort vor allem in Bronze und Silber. Der neue Ascendant-Rang soll den oberen Stufen eine weitere hinzufügen, das Ganze entzerren und gleichzeitig das Prestige der oberen Ränge bewahren.

Demnächst kommt aber auch noch eine weitere Änderung, die aktuell für Furore sorgt. Dabei handelt es sich um die neue Map Pearl. Die erwarten Fans mit Spannung, aber gleichzeitig soll die Map Split dann komplett aus der Rotation entfernt werden. Was nicht bei allen gut ankommt, es handelt sich dabei um die Lieblingsmap vieler Fans.

Was haltet ihr von der Einführung des neuen Rangs und davon, dass die Map ersetzt wird? Schreibt es uns in die Kommentare.