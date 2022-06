Valorant – Neue Karte Pearl bringt eindrucksvolles Unterwasser-Setting

Valorant bekommt im Rahmen von Akt 2, Episode 5 eine neue Karte. Sie trägt den Namen Pearl und kommt mit einem bemerkenswerten Setting daher. Die Kampfhandlungen finden unter Wasser statt – aber natürlich mit einem Twist.

Bei Pearl handelt es sich um ein mögliches Szenario, wie die Menschheit mit klimatischen Veränderungen umgeht. Denn eigentlich ist die Karte in Portugal angesiedelt, doch aufgrund des Klimas mussten sich die Menschen in dieser futuristischen Vorstellung etwas einfallen lassen.

Valorant-Karte Pearl unter Wasser

Art Lead Brian Yam von Riot Games meint, die Inspiration stamme von einer überfluteten Stadt, die die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekam. Er erklärt:

„Pearl spielt auf Omega Earth und wir wollten erkunden, wie das Omega Königreich sich an den Klimawandel annähern würde und wie wir diese Idee visualisieren könnten.“

So sei die Idee, dass die Städte erhalten blieben, nur eben unter dem Wasser angesiedelt sind, am Ende die perfekte Ausrichtung für die Visualisierung gewesen.

So treffen die industriellen Elemente der Kingdom Industries auf die alten Strukturen von Portugal. Und kulturelle Elemente aus Portugal sind überall auf Pearl zu finden. Seien es portugiesische Wandmalereien oder die entsprechende Musik.

Was ist bemerkenswert an der Map Pearl?

Zuletzt gab es immer mal wieder einige Spielereien wie Kletterseile oder Teleporter. Aber all das wird es auf Pearl nicht geben. Es wird eine sehr konventionelle Map, mit einem klassischeren Ansatz. Es gibt jedoch drei Lanes und entsprechende Punkte für den Spike.

Falls ihr euch also an der weitläufigen Mid-Lane von Breeze oder den Kletterseilen von Icebox gestört habt, gibt es hier Entwarnung. Pearl scheint eher in Richtung Haven zu gehen.

Patch 5.0 (mit Episode 5, Akt 1) erscheint am 22. Juni 2022. Pearl wird wie gehabt zwei Wochen in einer dedizierten Warteschlange spielbar sein, bevor es in Ranked-Partien losgeht.

