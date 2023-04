Egoshooter mit Magie: Was ist Immortals of Aveum?

Für die älteren Spieler*innen unter uns sind magische Waffen und Zauber in einem Shooter keine Seltenheit im Laufe der Jahre gewesen. Bereits in Hexen oder Heretic kämpften wir mit Waffen in Egoshootern, die eher an magische Zauber erinnerten und weniger an Schießeisen angelehnt waren.

Heute übernimmt diese Rolle das Boomer-Shooter-Genre, zum Beispiel mit Amid Evil oder das unfertige Graven von 3D Realms. Und doch ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher eine Seltenheit, gänzlich auf Donnerbüchsen in einem Egoshooter zu verzichten – vor allem dann, wenn wir uns die Landschaft der großen Publisher ansehen.

Und an dieser Stelle kommt Immortals of Aveum ins Spiel, ein neuer EA Originals-Titel von Ascendant Studios, der als „First-Person-Magic-Shooter“ genau das sein will, was die eigene Bezeichnung aussagt.

Hier wird lediglich mit Magie gekämpft und das aus der Egosicht. Einen Blick wert? Finden wir auch! Der Teaser-Trailer macht schon jetzt so einiges her.

Was ist Immortals of Aveum für ein Spiel?

Die Prämisse des Spiels wirkt auf den ersten Blick recht vielversprechend. Wir finden uns nämlich in einer Welt vor, die von Magie durchzogen scheint.

In der Welt von Aveum schlüpfen wir in die Rolle von Protagonist Jak, der einem Eliteorden von Kampfmagiern angehört. Er beherrscht alle drei Farben der Magie: grün, rot und blau. Deshalb kann er es mit unzähligen Feinden aufnehmen, denen er mit magischen Kettenangriffen entgegentritt.

Die Welt von Aveum spiegelt Elemente der klassischen Fantasy-Welt wider, und doch handelt es sich um eine moderne Geschichte.

Die zauberbasierten Kämpfe sollen den Titel auszeichnen und den „FPS-Konventionen trotzen“. Ob es Ascendant Studios gelingt, unter den unzähligen Egoshootern hervorzustechen, werden wir spätestens im Juli erfahren.

„Immortals of Aveum“ wird am 20. Juli 2023 für alle gängigen Plattformen veröffentlicht, also für PS5, Xbox Series X|S und PC. Was meint ihr? Könnte das Spiel ein Geheimtipp werden?

Wissenswert: Immortals of Aveum wurde von den Schöpfern von Call of Duty und Dead Space erschaffen.