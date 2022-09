Wenn Dino Crisis ein PS1-Egoshooter wäre…

Was wäre, wenn Dino Crisis gar kein Survival-Horrorspiel à la Resident Evil gewesen wäre? „Dino Crisis“ setzt auf ähnliche Features wie das Vorbild und doch war es durch die Beschaffenheit der feindlich gesinnten Dinosaurier an einigen Ecken sogar noch haarsträubender als „Resident Evil“ höchstselbst.

Compound Fracture beantwortet uns die Frage, ob der Titel als Egoshooter Sinn ergeben hätte. Denn mit einer eigenen Story versehene Spiel konfrontiert uns mit Survival-Mechaniken und Dinos, ganz so wie in „Dino Crisis“

Und nicht nur das: die Ästhetik, das Setting und die gesamte Aufmachung des Spiels erinnern stark an den PS1-Klassiker. Aber seht am besten selbst. Wir haben euch den Trailer nachfolgend eingebunden.

Was ist Compound Fracture für ein Spiel?

Aber was ist Compound Fracture eigentlich? „Compound Fracture“ ist ein Spiel, das sich bei vielen Inspirationsquellen bedient und doch verfügt es über eine eigene Story, ein an die PS1-Ära erinnerndes Design und FPS-Gameplay.

Das Entwicklerstudio Iteria Games hat bereits bestätigt, dass es ein reines Singleplayer-Spiel wird, bei dem Ressourcen-Management eine Rolle spielt. Ein Multiplayer ist nicht geplant.

Worum geht es in Compound Fracture? Das Spiel zieht uns wie die grafische Aufmachung zurück ins Jahr 1996. In New Manitoba City herrscht eine drückende Umweltverschmutzung vor.

Ein anonymer Whistleblower kontaktiert OSEA mit der Information, dass ChronoGas gegen die hiesigen Gesetze verstößt. Das Unternehmen verwende eine Technologie, die Zeitreisen ermögliche.

Und da kommen wir als Sicherheits- und Gesundheitsbeauftragter ins Spiel. Als Vollstrecker müssen wir den Anschuldigungen nachgehen und ermitteln, was bei ChronoGas vor sich geht. Wir finden uns im Wald eines noch unberührten Planeten wieder und nur eine moderne Anlage scheint hier zu existieren.

Es gibt also viele Faktoren, die an „Dino Crisis“ erinnern und wir dürfen auf das finale Spielerlebnis gespannt sein.

Ihr könnt das Spiel ab sofort auf eure Wunschliste auf Steam setzen!

Der Release von „Compound Fracture“ ist noch nicht in Stein gemeißelt, allerdings soll zunächst die PC-Version erscheinen, bevor das Studio über einen möglichen Konsolenlaunch nachdenkt.