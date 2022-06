Ihr wollt Battlefield 2042 spielen und bekommt die Fehlermeldung, das „Laden der persistenten Daten“ sei fehlgeschlagen? Dann gibt es zumindest einige Dinge, die ihr versuchen könnt, um das Problem in den Griff zu kriegen.

Battlefield 2042: Laden der persistenten Daten fehlgeschlagen?

Worum geht’s? Besonders kurz nach dem Launch von „Battlefield 2042“ hatten viele Spieler*innen mit der Fehlermeldung zu kämpfen, aber auch im Augenblick sorgen die persistenten Daten wieder vermehrt für Schwierigkeiten. Das Ganze könnte darauf zurückzuführen sein, dass mit Start der ersten Season nun wieder mehr Menschen auf die Server strömen, die dem nicht gewachsen sind. Es handelt sich dabei um ein Verbindungsproblem auf der Seite von Battlefield 2042.

Das könnt ihr tun: Um das Problem mit der Fehlermeldung Laden der persistenten Daten fehlgeschlagen in den Griff zu bekommen, könnt ihr einige simple Dinge unternehmen. Leider gibt es bei keiner Maßnahme eine Garantie dafür, dass sie eure Probleme komplett aus der Welt schaffen kann. Aber einen Versuch ist es allemal wert.

Einfach weiter versuchen: Der offizielle Tipp lautet, es einfach noch einmal zu versuchen.

Der Klassiker. Einfach mal das Spiel oder gleich das ganze System neu starten lassen.

Der Klassiker. Einfach mal das Spiel oder gleich das ganze System neu starten lassen. Crossplay deaktivieren: Einige Fans berichten davon, dass es geholfen habe, Crossplay in den Optionen zu deaktivieren. Auf der Xbox müsst ihr dafür extra das Netzwerk-übergreifende Spielen in den Kommunikations- und Multiplayer-Einstellungen blockieren.

Einige Fans berichten davon, dass es geholfen habe, Crossplay in den Optionen zu deaktivieren. Spieldateien reparieren: Zockt ihr am PC, könnt ihr in den erweiterten Einstellungen von „Battlefield 2042“ in den Anwendungen nach der Option Repair game files aka Spieldateien reparieren suchen (bei Steam und Co sollte es eine ähnliche Option per Rechtsklick auf das Spiel geben).

Zockt ihr am PC, könnt ihr in den erweiterten Einstellungen von „Battlefield 2042“ in den Anwendungen nach der Option Repair game files aka Spieldateien reparieren suchen (bei Steam und Co sollte es eine ähnliche Option per Rechtsklick auf das Spiel geben). Battlefield 2042 neu installieren: Bei diversen Fehlern kann auch eine Neuinstallation des kompletten Spiels helfen. Ob das ein serverseitiges Problem lösen kann, bleibt fraglich, wird im Zusammenhang mit den persistenten Daten bei „Battlefield 2042“ aber auch immer wieder empfohlen. Angeblich soll es auch einen Unterschied machen, ob ihr „Battlefield 2042“ in der offiziellen EA-App spielt, was das Problem womöglich auch lösen könnte.

Sollte das alles nichts helfen, bleibt euch vielleicht noch übrig, zu überprüfen, ob mit eurer Internetverbindung alles in Ordnung ist. Sollte dort auch kein Problem zu entdecken sein, könnt ihr noch checken, ob die EA- beziehungsweise Battlefield-Server vielleicht einfach komplett down sind. Ansonsten drücken wir einfach mal die Daumen, dass EA und DICE bald endlich ihre Schwierigkeiten in den Griff bekommen.