Dead Space erscheint schon in wenigen Monaten als Remake. Jetzt gibt es den ersten richtigen Gameplay-Trailer zur Neuauflage. Der kommt wenig überraschend sehr düster, brutal und blutig daher.

Dead Space: So sieht das Remake im 1. Gameplay-Trailer aus

Endlich erstes offizielles Gameplay: Nachdem wir lange nur Videoclips zu sehen bekommen haben, die noch explizit unfertig waren, gibt es jetzt endlich einen ersten richtigen Gameplay-Trailer zum „Dead Space“-Remake.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Dead Space ansehen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Noch mehr Horror: „Dead Space“ gilt völlig zurecht als eines der furchteinflößendsten, heftigsten Survival-Horrorspiele, die je veröffentlicht wurden. Jetzt könnt ihr euch das Ganze in noch atmosphärischer, düsterer und fieser zu Gemüte führen.

Wie der Gameplay-Trailer zeigt, werden erneut keine Gefangenen gemacht. Ihr müsst jetzt noch detaillierteren Ekel-Monstern die Gliedmaßen abtrennen, das Blut spritzt noch realistischer und das Abbauschiff USG Ishimura wirkt noch finsterer, noch trostloser und gefährlicher.

Remake sieht sehr gut aus: Die allgemeinen Reaktionen auf den ersten Trailer fallen begeistert aus. Das „Dead Space“-Gameplay wirkt in etwa so, wie sich die Fans das vorgestellt haben. Offenbar bringen die Entwickler*innen jede Menge Liebe zum Detail sowie für das Original mit und wissen, was sie tun.

Besonderes Schmankerl: „Dead Space“ soll – sobald es einmal losgegangen ist – komplett ohne Ladezeiten auskommen. Außerdem erwarten euch keine Schnitte oder ähnliches, wir haben es mit einer einzigen, langen Kamerafahrt ohne Unterbrechungen zu tun (sofern ihr nicht sterbt) und alles ist miteinander verbunden.

Wann kommt Dead Space? Es dauert gar nicht mehr so lange: Am 27. Januar 2023 erscheint das „Dead Space“-Remake für PS5, Xbox Series S/x und den PC. Wenn ihr euch für die Collector’s Edition oder eine der anderen Versionen interessiert, findet ihr hier unseren Preorder-Guide zu Dead Space.

Wie gefällt euch der Trailer? Freut ihr euch auf das Remake von Dead Space? Schreibt es uns in die Kommentare.