Battlefield 2042: EA äußert sich zu Crossplay und Cross-Progression

Battlefield 2042 ist die große Hoffnung für viele Shooter-Fans. Da könnte es viele freuen, dass sich EA und Entwickler DICE dazu entschieden haben, die Server lange Zeit über mit vielen Spieler*innen füllen zu können. Denn das Multiplayer-Spiel wird Crossplay unterstützen.

Battlefield 2042 bietet Crossplay, aber mit einem Haken

EA hat in einem großen Artikel viele Fragen rund um „Battlefield 2042“ beantwortet. Dadurch wurde bekannt, dass der moderne Shooter Crossplay unterstützen wird. Weil EA diese Funktion unbedingt testen möchte, wurde der technische Test verschoben.

Zwischen diesen Plattformen wird Crossplay funktionieren:

PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 Crossplay kann deaktiviert werden

Xbox One und PlayStation 4 Crossplay kann nicht deaktiviert werden.



Dass die Konsolen zwischen den Generationen voneinander getrennt ist, liegt an der Größe der Karten. Auf den neuen Konsolen werdet ihr mit bis zu 128 Spieler*innen auf größeren Schlachtfeldern antreten können, bei PlayStation 4 und Xbox One liegt die Grenze bei 64 Personen. Was wir sonst noch zu den Karten wissen, fassen wir hier zusammen:

Alle Karten in Battlefield 2042: Die Maps aus allen Modi im Überblick

Crossplay: Fluch oder Segen? Auch wenn die Möglichkeit cool ist, unabhängig von der gewählten Plattform miteinander zu spielen, gibt es viele, die Crossplay sofort ausschalten. Das liegt vor allem daran, dass die Steuerung zwischen PC und Konsole sehr unterschiedlich ist und der PC ist zusätzlich noch der perfekte Ort, um zu cheaten.

Ob „Battlefield 2042“ Crossplay nur zwischen PlayStation und Xbox als Option unterstützen wird, ist derzeit nicht bekannt. Aber gerade in den ersten Wochen und Monaten sollte es nicht zu langen Wartezeiten beim Matchmaking kommen. Zusätzlich werden im Spiel Bots zum Einsatz kommen, um die Server aufzufüllen.

Neben dem Crossplay wird aber ebenfalls am plattformübergreifenden Fortschritt (Cross-Progression) gearbeitet. So soll auf sämtlichen Plattformen euer Profil mitsamt euren Spezialisten synchronisiert werden. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, Käufe, Items und mehr auf der PlayStation freizuspielen und dann auf der Xbox- oder PC-Version zu nutzen.

Der Ego-Shooter mit Fokus auf Multiplayer wird am 22. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Vorbestellungen für die unterschiedlichen Editionen sind bereits jetzt möglich.