Battlefield 2042 kaufen: Jetzt vorbestellen: Ultimate Edition und Gold im Überblick

Electronic Arts hat Battlefield 2042 am 9. Juni 2021 offiziell enthüllt. Der Multiplayer-Shooter erscheint am 22. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Im Folgenden stellen wir euch die verschiedenen Editionen vor und listen auf, welche Inhalte sich darin jeweils befinden.

Battlefield 2042 kaufen: Was bietet die Standard Edition?

Allem voran gibt es die Standard Edition von „Battlefield 2042“, die ihr für 59,99 Euro (PC) vorbestellen könnt.

Bei Amazon vorbestellen:

Battlefield 2042

Vorbesteller-Pack Early Access zur offenen Beta Nahkampfmesser Baku ACB-90 epischer Waffen-Talisman „Mr. Chompy” Spielerkarten-Hintergrund „Landung” Erkennungsmarke „Alte Wache”



Battlefield 2042: Was enthält die Gold Edition?

Die Gold Edition für 89,99 Euro enthält die folgenden Inhalte:

Battlefield 2042

Vorbesteller-Pack Early Access zur offenen Beta Nahkampfmesser Baku ACB-90 epischer Waffen-Talisman „Mr. Chompy” Spielerkarten-Hintergrund „Landung” Erkennungsmarke „Alte Wache”

Early Access zum Spiel

Jahr 1-Pass

Cross-Gen-Bundle

Das beinhaltet die Ultimate Edition

Die Ultimate Edition für 109,99 Euro enthält die folgenden Inhalte:

Battlefield 2042

Vorbesteller-Pack

Early Access zum Spiel Early Access zur offenen Beta Nahkampfmesser Baku ACB-90 epischer Waffen-Talisman „Mr. Chompy” Spielerkarten-Hintergrund „Landung” Erkennungsmarke „Alte Wache”

Jahr 1-Pass

Cross-Gen-Bundle

Midnight Ultimate Bundle Legendäres Outfit „Schattenschleicher” legendäre Waffen-Skin „Obsidian” legendäre Fahrzeug-Skin „Onyx”

Offizielles digitales Artbook

Exklusiver digitaler Soundtrack

Season-Pass zu Battlefield 2042

Die Inhalte des Season-Pass „Battlefield 2042“für das erste Jahr bestehen aus 4 neuen Spezialisierungen, 4 Battle-Pässe und 3 epische Skin-Bundles.

Weitere Preorder Guides von PlayCentral