Deathloop: Release-Date bekannt, ab sofort vorbestellen – Preorder-Guide

Bethesda ließ jetzt offiziell verkünden, wann der neue Singleplayer-Ego-Shooter von Arkane Lyon („Dishonored“-Franchise) veröffentlicht wird. Deathloop soll am 21. Mai 2021 den Release feiern. Ihr könnt das Spiel schon jetzt in verschiedenen Ausführungen vorbestellen.

Es erscheint konsolenexklusiv für die PS5 und außerdem für den PC. Ihr habt richtig gehört, „Deathloop“ wird trotz der Microsoft-Übernahme zum Release nicht für die Xbox Series X/S veröffentlicht.

Die Vorbestellung fürs Spiel kann ab sofort im Bethesda.net-Launcher getätigt werden, ein entsprechendes Steam-Pendant soll bald folgen. Loggt euch dazu einfach im Launcher ein. Zudem sind alle Editionen nun im PS Store zu finden. Auch hier könnt ihr das Spiel jetzt vorbestellen.

Bethesda legt ein paar Boni obendrauf, wenn ihr euch dazu entscheidet, das Spiel vor dem Release zu kaufen. Und zwar folgende Annehmlichkeiten:

Davon ab gibt es neben der Standard Edition noch eine Deluxe Edition, die im Vergleich zur regulären Version einige Upgrades mitbringt.

Neben einigen Skins oder Siegeln erhaltet ihr durch die Deluxe Edition sogar exklusive Waffen, die ihr ansonsten voraussichtlich nirgendwo im Spiel findet. Bethesda-Fans kennen das zum Beispiel aus RAGE 2, wo es als Bonus die BFG aus DOOM gab. Wenn ihr also den .44-Karat-Vierpfünder (siehe Bild) und weitere Waffen wie die Transtar-Fräse im Spiel sehen möchtet, solltet ihr zur Deluxe Edition greifen.

Worum geht es in „Deathloop“? Hier ein kleiner Einblick von Bethesda:

„Colt ist auf Blackreef in einer Zeitschleife, einem Loop, gefangen und so gezwungen, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleben. Um zu entkommen, bleibt ihm also nur eins: diesen verdammten Loop zu brechen. Ausgestattet mit einem Arsenal aus außergewöhnlichen Kräften und mächtigen Waffen muss er dafür binnen 24 Stunden acht Ziele aus dem Verkehr ziehen, bevor um Mitternacht der Loop und damit der Tag wieder von vorne beginnt. “