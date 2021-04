Der Third-Person-Titel Scarlet Nexus von Bandai Namco Entertainment erscheint Ende Juni dieses Jahres für die verschiedenen Plattformen. Vorbestellen könnt ihr das Rollenspiel bereits jetzt. Wir geben euch im Folgenden einen Überblick der unterschiedlichen Edition, der darin enthaltenen Inhalte sowie der Vorbestellerboni.

Standard Edition

„Scarlet Nexus“ wird als Standard-, Deluxe- und Guardian-Edition mit einem Vorbestellerbonus erhältlich sein – Vorbestellungen sind nur in digitalen Stores und bei teilnehmenden Händlern möglich. Die Standard Edition des Titels enthält die Vollversion des Spiels:

Digital Deluxe Edition

Die Deluxe Edition (nur digital) enthält:

Vollversion des Spiels

digitales Artbook

Soundtrack

spezielles Kampfanzug-Set -Rot-

Anpassungsgegenstand The Other und ein SAS Plug-in.

Guardians Edition

Die Guardians Edition (exklusiv im BNEE E-commerce Store) enthält:

Vollversion des Spiels

drei Kunstdrucke

Art Book (Hardcover)

AAS-Sticker

Steelbook

alle digitalen Gegenstände der Deluxe Edition.

Vorbestellerbonus enthält:

Spezielles Kampfanzug-Set -Audio-

Anpassungsgegenstand “Dream Catcher”

Anpassungsgegenstand Face Vision Seal and Attachment Set Baki.

Was ist Scarlet Nexus?

Der Third-Person-Titel „Scarlet Nexus“ spielt in einer fernen, alternativen Zukunft, in der ein Hormon im Gehirn entdeckt wurde, das dem Träger übernatürliche Fähigkeiten verleiht. Mit dieser Entdeckung veränderte sich die Welt und Mutanten begannen die Erde zu belagern. Aufgabe des Spielers ist es nun, in der Rolle von Yuito Sumeragi und Kasane Randall, die Welt vor diesen sogenannten Anderen zu verteidigen.

„Scarlet Nexus“ erscheint am 25. Juni 2021 für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S und PC (digital).

