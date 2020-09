Ubisoft hat ein überarbeitetes Prince of Persia – Sands of Time vorgestellt. Das Remake zum Klassiker erscheint am 21. Januar 2021 für die Konsolen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Xbox Series S sowie den PC.

Ihr könnt das Remake ab sofort vorbestellen, sodass das Spiel rechtzeitig zum Release bei euch im Briefkasten liegt. Bei den nachfolgenden Onlineshops ist eine Vorbestellung möglich.

Aktuell gilt dies nur für die PS4- und Xbox One-Version bei Amazon:

Was ist Prince of Persia – Sands of Time?

„Prince of Persia – Sands of Time“ ist ein Action-Adventure und ein Plattformer aus der Feder von Ubisoft Montreal.

In dem Klassiker aus dem Jahr 2003 schlüpft ihr in die Rolle des „Prinzen“, der auf seinen Abenteuern einen magischen Dolch auffindet. Dieser verfügt über ganz besondere Kräfte, die ihn die Zeit beeinflussen lassen. Ihr reist also in brenzligen Situationen in der Zeit zurück, um eure Fehler auszumerzen.

Das Besondere an dem Gameplay ist also, dass die Rätsel- und Akrobatik-Einlagen stets mit den Fähigkeiten des magischen Gegenstands in Verbindung stehen. Auf den Reisen werden wir außerdem von Elika begleitet, die mit magischen Fähigkeiten zur Seite steht.

