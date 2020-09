Prince of Persia – Sands of Time Remake erscheint 2021, hier ist der Trailer

Veteranen feiern noch heute, Unwissende sollten einen Blick riskieren: Ubisoft hat Prince of Persia – Sands of Time Remake angekündigt. Damit kehrt der von Fans und Fachpresse hochgelobte Klassiker aus dem Jahr 2003 zurück auf die heimischen Bildschirme.

Prince of Persia – Sands of Time: Comeback als Remake

Ubisoft hat „Prince of Persia – Sands of Time Remake“ während der Ubisoft Forward vom 10. September 2020 offiziell vorgestellt. Das Remake basiert auf der Anvil-Next-Engine, die ihr beispielsweise von Assassin’s Creed Odyssey kennt.

Worum geht es in Prince of Persia – Sands of Time? Inhaltlich verfügt der „Prinz“ über eine ganz besondere Kraft. Die Macht seines magischen Dolchs verhilft ihm dazu, die Zeit zu manipulieren. So können nicht nur misslungene Sprünge ins Nirvana zurückgespult werden, auch in Kämpfen sollte sich der Dolch der Zeit als äußerst praktisches Hilfsmittel erweisen.

Das oberste Ziel des Prinzen ist es, Prinzessin Farah vor dem niederträchtigen Vizier retten.

Das erinnert alles ein wenig an Aladdin und die Wunderlampe. Wenn ihr also das Disney-Abenteuer mögt, könnt ihr mit Prince of Persia sicher nichts falsch machen.

Features, Release-Datum und Special

Das Remake wird von Ubisoft mit der Hilfe der indischen Städte Pune und Mumbai produziert. Neu sind unter anderem überarbeitete Cutscenes und die Kamera im Spiel wurde ebenfalls ein wenig angepasst. Als technische Updates werden lediglich schnellere Ladezeiten angegeben.

Als besonderes Sahnebonbon gibt es allerdings noch „Prince of Persia“ aus dem Jahre 1989 obendrauf! Ihr müsst das Spiel im Spiel allerdings erst freischalten.

„Prince of Persia – Sands of Time Remake“ erscheint am 21. Januar 2021 für die PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S und den PC (Windows).