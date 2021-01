Returnal jetzt vorbestellen und diese Boni erhalten

Der exklusive PS5-Titel Returnal von Sony Interactive Entertainment kann ab sofort vorbestellt werden. Unter diesen Links bei diversen Onlineshops könnt ihr das Spiel, das am 19. März 2021 erscheint, schon jetzt vorbestellen und euch so einige Ingame-Belohnungen sichern:

Was ist Returnal für die PS5?

„Returnal“ ist ein Roguelike-Shooter in der Third-Person-Ansicht, der euch in der Haut von Astra-Scout-Astronautin Selene zu einem außerirdischen Planeten entführt. In der fremdartigen Welt angekommen, müssen wir mit der ständig veränderten Struktur des Planeten und ominösen Wesen vorliebnehmen, die wenig überraschend unser Ableben im Sinn haben. Der Twist beläuft sich darauf, dass sich der Planet stets verändert, wenn wir sterben. So soll ein einzigartiger Wiederspielwert entstehen.

Das Spiel soll zudem von einer besonderen 3D-Audiokulisse profitieren, die euch noch weiter in die Welt eintauchen lässt.

Welche Vorbesteller-Boni gibt es zu Returnal?

Wenn ihr das Spiel bis zum 18. März 2021 vorbestellt, könnt ihr die Vorbesteller-Boni absahnen.

Hierbei handelt es sich um spezielle Ingame-Gegenstände und zwar folgende:

ASTRA Model 14 Taktiker-Anzug

ASTRA Model 9 Prototyp-Anzug

