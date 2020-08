Far Cry 6 wurde der Öffentlichkeit präsentiert und zum Vorbestellen freigegeben. Wir fassen euch übersichtlich zusammen, was ihr von den einzelnen Editionen erwarten könnt, was sie kosten und welche Überraschungen drinstecken.

Far Cry 6: Was bietet die Standard Edition?

Allem voran gibt es die Standard Edition von Far Cry 6, die ihr für 59,99 Euro vorbestellen könnt. An sich gibt es hier keine besonderen Extras, lediglich das Spiel. Doch liegt ein kleiner Vorbesteller-Bonus bei, wenn ihr den Titel für die PS4, PS5, Xbox One oder Xbox Series X vor dem Release bestellt.

Vorbestellerbonus: Die einzigartige Waffe Discos Locos und ein Skin für Chorizo.

Was enthält die Gold Edition?

Bei der Gold Edition erhaltet ihr neben dem Hauptspiel noch den Season Pass obendrauf. Die Gold Edition kostet 99,99 Euro und enthält wohl alle kommenden, kostenpflichtigen Download-Inhalte. Die genauen Infos zu den DLCs liegen noch nicht vor. Auch hier gilt der zuvor genannte Vorbestellerbonus.

Hauptspiel Far Cry 6

Season Pass mit 3 DLCs

Vorbestellerbonus vor Release

Das beinhaltet die Ultimate Edition

Die Far Cry 6 Ultimate Edition kostet noch ein wenig mehr, nämlich 119,99 Euro. Doch aktuell ist sie reduziert und ihr zahlt lediglich 109,99 Euro im Ubistore. Wir listen euch nachfolgend auf, was ihr erwarten dürft:

Hauptspiel Far Cry 6

Season Pass

Ultimate-Paket

Vorbestellerbonus vor Release

Hier gibt es das Ultimate-Paket obendrauf. Aber woraus besteht es?

Vice-Paket: Vice-Outfit, Maschinenpistole Vice Skorpion, Fahrzeug Warden Pinnacle, Waffen-Talisman Goldbarren, Fahrzeugzubehör Brieföffner und Champagne (Weißer Panther).

Krokodiljäger-Paket: Krokodiljäger-Outfit, Gewehr 45/70, Waffen-Talisman Krokodilzahn und Krokodiljäger-Munition für die 45/70

Dschungel-Expeditions-Paket: Dschungel-Expeditions-Outfit, Waffe SBS und Waffen-Talisman Kompass.

Collector’s Edition kommt mit Flammenwerfer

Bei der Collector’s Edition haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es liegt eine Replika des Flammenwerfers bei, mit dem ihr im Spiel eure Feinde braten dürft. Vorab erstmal die Randdaten. Enthalten sind:

Hauptspiel Far Cry 6

Season Pass

Ultimate-Paket

Vorbestellerbonus vor Release

Außerdem gibt es massig physischen Inhalt obendrauf, den wir euch hier zusätzlich auflisten:

Eine Replik des „Tostador“, dem Flammenwerfers aus dem Spiel (7 Teile zum Zusammenbauen, Länge: 72 Zentimeter)

Das Artwork der Bauanleitung, gestaltet von dem berühmten Künstler Tobatron

Eine Sammlerbox nach Tobatrons Vorbild

Ein exklusives Steelbook

Ein Artbook (A4, 64 Seiten) mit exklusiven Artworks

10 Aufkleber von der Guerilla-Bewegung

Ein Schlüsselanhänger von Chorizo

Soundtrack des Spiels

Weltkarte

