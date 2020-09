LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga jetzt vorbestellen bei Amazon, Saturn und MediaMarkt

Ein neues LEGO-Spiel steht in den intergalaktischen Startlöchern. Die LEGO Group und Warner Bros. Interactive Entertainment haben sich ein weiteres Mal zusammengetan, um der Gaming-Community eine Spielesammlung zu bieten, die ihresgleichen sucht.

LEGO Star Wars: The Complete Saga lautet der Titel des neusten Streichs und ihr könnt es schon jetzt vorbestellen. Es gibt eine Version für die Nintendo Switch, PS4, Xbox One und sogar die PS5!

Was ist LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga?

Die „LEGO Star Wars“-Spielreihe ist bekannt und beliebt bei den Fans. Mit LEGO Star Wars: The Complete Saga erwartet uns das 6. und wohl finale Hauptspiel, das sich mit der gesamten Skywalker-Saga, also Episode 1 bis 9, auseinandersetzt.

Das Besondere an der Skywalker-Saga ist also, dass sie die drei Trilogien in einem Hauptspiel abdeckt. Das Spiel schickt euch zu den wichtigsten Ereignissen, Missionen und Planeten, die ihr schon aus den Hauptfilmen kennt, die auf der großen Leinwand zu sehen waren.

Das Action-Adventure setzt auf den gewohnten LEGO-Charme, der stets mit dem nötigen Humor versehen wird. Und das Schöne ist, dass ihr es sogar im Koop im heimischen Wohnzimmer genießen könnt!

Das Spiel erscheint im am 31. März 2021 für den PC, die Nintendo Switch, PS4, PS5 und Xbox One. Hier gelangt ihr zu unserer Themenseite mit mehr Infos.