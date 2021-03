Life is Strange: True Colors jetzt vorbestellen – Alle Editionen und Preorder-Boni

Life is Strange: True Colors wird der dritte Hauptteil der LiS-Reihe sein und Alex Chen zur neuen Protagonistin machen. Mit ihrer Superkraft der Empathie kann sie die Emotionen der Menschen als farbige Auren wahrnehmen und sich in ihre Gefühlswelt hineinversetzen – und sie sogar manipulieren. Wer jetzt schon Lust auf LiS: True Colors hat, kann das Spiel nun bereits vorbestellen und direkt die Preorder-Vorteile einheimsen.

Life is Strange 3 heißt True Colors und feiert noch 2021 seinen Release

Preorder zu Life is Strange: True Colors: jetzt vorbestellen

Die Vorbestellung ist nun bereits bei verschiedenen Händlern gestartet. Wo genau die Preorder von LiS: True Colors möglich ist, findet ihr hier in unserer Übersicht mit allen Editionen des nächsten Story-Adventures. Erhältlich ist das Spiel für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia.

Beachtet: Die Deluxe und die Ultimate-Version des Games sind nur digital erhältlich und beinhalten keine physischen Boni. Die Standard-Version des Spiels erhaltet ihr jedoch auch in Disc-Form.

Das ist der Preorder-Bonus: Bestellt ihr „Life is Strange: True Colors“ vor, erhaltet ihr 4 zusätzliche Outfits für Alex. Außerdem solltet ihr damit das Game pünktlich zum Release spielen können und erhaltet eine Preisgarantie.

Standard-Edition

Die normale Standardausgabe des Spiels enthält lediglich das Game selbst und bei einer Preorder zusätzlich die Vorbestellerboni in Form der Zusatz-Outfits und Preissicherheit.

Deluxe-Edition

In der digitalen Deluxe-Edition sind ebenfalls die Outfits als Vorbesteller-Bonus enthalten sowie die Bonusgeschichte Wavelengths, die jedoch erst nach Release von True Colors erscheinen wird. Drin stecken also:

Life is Strange: True Colors

Exklusive Bonusgeschichte „Wavelengths“

Exklusives Life is Strange: Heldenoutfit-Pack

Worum geht es in Wavelangth? In der Zusatzstory ist Steph, die viele bereits aus Before the Storm kennen, die neue DJane von Havens Radiostation. Über vier Jahreszeiten hinweg erfahren wir in der Bonusgeschichte mehr über Stephs Vergangenheit und ihre Beziehungen. Gleichzeitig wird hierbei das Geheimnis des Plattenladens entdeckt.

In der Bonusstory erfahren wir offenbar mehr über den Plattenladen und Stephs Vergangenheit. Gibt es dabei ein Wiedersehen mit Chloe? © Square Enix/Deck Nine

Ultimate-Edition

Die Ultimate-Edition für PS4 und PS5 enthält neben True Colors auch die Remastered-Versionen vom ersten Life is Strange mit Max und Chloe sowie des Prequels Before the Storm. Hinzu kommen noch die Bonus-Outfits sowie die Bonusgeschichte:

Life is Strange: True Colors

Exklusive Bonusgeschichte „Wavelengths“

Exklusives Life is Strange: Heldenoutfit-Pack

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Alle weiteren bisher bekannten Infos zum Game findet ihr auf unserer entsprechenden Themenseite.