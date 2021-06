Life is Strange und LiS: Before the Storm erscheinen als Remaster (Update)

Nachdem Square Enix gestern Life is Strange 3 mit dem Titel True Colors vorstellte, folgt zeitgleich die Ankündigung einer Remastered-Collection des allerersten Life Is Strange sowie dem LiS-Prequel Before the Storm. Hierfür arbeiten die Original-Entwickler von Dontnod mit Deck Nine zusammen und verpassen den alten Teilen ein optisches Upgrade.

Life is Strange und Before the Storm als Remaster

Die Geschichte rund um Chloe wird mit der Remastered-Collection neu aufgelegt, zumindest in Sachen Grafik und Animation. Dank Motion Capture sollen die ersten beiden Life is Strange-Spiele damit etwas zeitgenössischer und realistischer ausfallen und pünktlich zum dritten LiS-Teil aufgehübscht parat stehen.

Life is Strange 3 heißt True Colors und feiert noch 2021 seinen Release

Wann erfolgt der Release des LiS Remasters? Die Remastered-Versionen von „Life is Strange“ und „Before the Storm“ erscheinen kurz nach True Colors im Herbst 2021 für PC, Xbox One/S, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und Stadia. Das Remaster ist als Standalone und in der Ultimate Edition von LiS 3 enthalten.

Worum geht es in Life is Strange?

In der Welt von LiS trifft Atmosphäre auf gesellschaftskritische Themen, Einzelschicksale und eine Prise übernatürliche Fähigkeiten. Im ersten Teil lernen wir dafür Max kennen und ihre Kraft, mit der sie die Zeit zurückdrehen kann und damit nicht nur die Vergangenheit, sondern auch Gegenwart und Zukunft maßgeblich beeinflusst.

Erlebt die emotionale Geschichte zwischen Chloe und Max noch einmal hochaufgelöst in der Remastered Collection. © Square Enix

Dafür verschlägt es uns in das Küstenstädtchen Arcadia Bay, in dem wir nicht nur auf unsere alte Freundin Chloe, sondern ebenso auf das Verschwinden der Rachel Amber, Korruption, Geheimnisse und seltsame Naturphänomene treffen. „Before the Storm“ bildet das dagegen Prequel zu den Ereignissen des ersten „Life is Strange“.