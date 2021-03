Oddworld Soulstorm: Collector’s Edition samt Vorbesteller-Bonus angekündigt – was steckt in der Box?

Microids hat eine Collector’s Edition von Oddworld Soulstorm angekündigt, die am 6. Juli 2021 für PS4 und PS5 erscheint. Ihr könnt ab sofort die reguläre Version des Spiels für die beiden Konsolen in physischer Form vorbestellen, die Day One Edition und die Collector’s Edition, die ein paar physische Schmankerln bereithält.

Wir werfen in dieser Übersicht einen Blick auf die verschiedenen Versionen und verraten euch alle wichtigen Details. Bedenkt allem voran, dass die PS5-Version mit Extras wie der Unterstützung der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks sowie dem 3D-Sound daherkommt und sogar 1440p mit 60 FPS im Vergleich zur PS4-Version schafft.

Welchen Vorbesteller-Bonus gibt es?

Wenn ihr die physische Version von „Oddworld Soulstorm“ vorbestellt, erhaltet ihr einen Bonus obendrauf. Der Vorbesteller-Bonus umfasst den digitalen Soundtrack, damit ihr den auch nach dem Abschluss des Spiels noch genießen könnt, und ein 50-seitiges, digitales Artbook:

© Microids

Oddworld Soulstorm – Day One Edition alias Day One Oddition

Wenn ihr die Day One Oddition von „Oddworld Soulstorm“ für einen Preis von 49,99€ kauft, gibt es neben dem Hauptspiel für die PlayStation 4 oder PlayStation 5 noch ein exklusives Steelbook obendrauf. Die geprägte Metallbox ziert unter anderem den Kopf unseres Mudokon-Heldens Abe.

© Microids

Oddworld Soulstorm – Collector’s Edition alias Collector’s Oddition

Die Collector’s Edition zum Spiel lautet namentlich Oddworld Soulstorm: Collector’s Oddition und kann ebenfalls für die PS4 oder PS5 erworben werden. Der Preis beläuft sich auf 149,99€.

Bei der CE liegen noch ein paar weitere Goodies neben dem Hauptspiel bei. Unter anderem bekommen Sammler*innen hier eine Figur von Abe, Sticker und mehr:

das Hauptspiel Oddworld Soulstorm

exklusive, geprägte Metall-Box

eine einzigartige Collector’s Box

einen Schüsselanhänger von der „Minig Company“

eine 22 cm große Figur von Abe

3 Kunstdrucke

160-seitiges Premium Artbook von Pix’n Love

Abes Handtattoo

Tribal-Stickers

© Microids