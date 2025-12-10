Battlefield 6-Update: Spieler meldet massives Stottern und FPS-Drops

Das neue Dezember-Update für Battlefield 6 hat bei vielen Spielern für Frust gesorgt. Obwohl Patch 1.1.3.0 zahlreiche Verbesserungen und Inhalte mit sich brachte, kämpft die Community aktuell mit massiven Performance-Problemen. Besonders häufig wird von plötzlichem Stottern und Einbrüchen der Bildrate berichtet – ein Problem, das selbst erfahrene Spieler mit hunderten Spielstunden betrifft.

Das Update wurde am 9. Dezember 2025 veröffentlicht und war als Abschluss für Season 1 konzipiert. Während die neuen Inhalte wie die winterliche Version der Karte Empire State positiv aufgenommen wurden, trüben technische Schwierigkeiten das Spielerlebnis erheblich.

Was steckt im Dezember-Update?

Welche Inhalte bringt das Update 1.1.3.0? Patch 1.1.3.0 markiert den Höhepunkt von Season 1 und liefert einen umfangreichen Schwung an neuen Features und Verbesserungen. DICE hat nicht nur zahlreiche Bugs behoben, sondern auch neue Spielmodi und kosmetische Anpassungen hinzugefügt.

Besonders hervorzuheben ist das Winter Offensive Event. Dieses bringt eine spezielle Variante der Karte Empire State mit sich – komplett im frostigen Gewand. Zudem gibt es ein neues Nahkampfwerkzeug, das Eiskletterbeil, das über den Bonuspfad freigeschaltet werden kann.

Neuer Inhalt Beschreibung Empire State (Winter-Edition) Neue winterliche Karte mit gefrorenen Straßen und Schneeeffekten Eiskletterbeil Freischaltbares Nahkampfwerkzeug über den Winter Offensive Bonuspfad Event-Modus: Freeze Limitierte Spielvariante für Domination, Conquest und Gauntlet auf Ice Lock Empire State

Leistungsprobleme nach dem Update

Warum stottert Battlefield 6 nach dem Patch? Kurz nach dem Update häufen sich Beschwerden über Performance-Probleme. Spieler berichten, dass Battlefield 6 alle 5 bis 20 Sekunden ins Stocken gerät – ein Phänomen, das vor dem Patch nicht auftrat.

Besonders auffällig ist, dass selbst Veteranen wie der Twitter-Nutzer TriggerBF – mit über 400 Stunden Spielzeit – plötzlich FPS-Drops erleben. Das Problem scheint plattformübergreifend aufzutreten und betrifft sowohl PC- als auch Konsolenspieler.

„Ich hatte nie Probleme mit der Performance – bis zu diesem Update. Jetzt stottert das Spiel alle paar Sekunden.“ – TriggerBF

Laut Florian, einem leitenden Spieldesigner bei DICE, ist das Entwicklerteam über die Beschwerden informiert und untersucht die Ursachen.

Fehlerhafte Treffererkennung im Schießstand

Was stimmt mit der Hitbox im Firing Range nicht? Ein weiteres Problem betrifft die Trefferregistrierung. Reddit-Nutzer Due-Dingo-4051 demonstrierte, wie im Schießstand Treffer registriert werden, obwohl Schüsse klar daneben gehen. Ironischerweise sollte das Update eigentlich genau diese Mechanik verbessern.

DICE hatte angekündigt, die Trefferregistrierung bei schnellen Zielwechseln, Zoom-Aktionen und Nahkampfgefechten zu optimieren. Doch offenbar gibt es noch ungeahnte Nebenwirkungen.

Weitere technische Anpassungen im Überblick

Welche Verbesserungen bringt Patch 1.1.3.0 noch? Abseits der neuen Inhalte hat DICE viele kleinere und größere Gameplay-Komponenten überarbeitet. In der folgenden Liste findest du die wichtigsten technischen Änderungen:

Verbesserte Sichtbarkeit von Soldaten im Nahkampf

Feinjustierung der Waffenhandhabung für mehr Präzision

Stabilere Funktionsweise von Kern-Gadgets

Bessere Verständlichkeit bei Fahrzeuginteraktionen

Überarbeitete Kartenlayouts für Breakthrough und Rush

Audio-Pass für klarere Kampfgeräusche und Feedback

Was kommt als Nächstes?

Wann erscheint Season 2? Das Dezember-Update war der letzte große Patch für Season 1. Aktuell gibt es noch keine offiziellen Informationen zur zweiten Saison, doch Insider vermuten einen Start im Januar 2026. Dataminer wollen bereits Hinweise auf neue Inhalte gefunden haben.

Mögliche kommende Inhalte laut Leaks:

MG5 Leichtes Maschinengewehr

CZ Bren 2 Sturmgewehr

AH-6 Little Bird Helikopter (Fan-Favorit)

Ob diese Inhalte tatsächlich in Season 2 enthalten sein werden, bleibt abzuwarten. DICE hat bislang keine Details bestätigt.

Wie geht es jetzt weiter?

Wann wird das Stottern behoben? Die gute Nachricht: DICE hat bereits auf die Beschwerden reagiert und arbeitet laut eigenen Aussagen an einem Hotfix. Ein konkretes Datum wurde noch nicht genannt, aber Spieler dürfen auf ein schnelles Update hoffen – insbesondere, da es sich um ein weit verbreitetes Problem handelt.

Bis dahin bleibt nur abzuwarten oder – für PC-Spieler – mögliche eigene Workarounds zu testen, etwa durch das Zurücksetzen von Grafikeinstellungen oder das temporäre Deaktivieren von Hintergrundprogrammen.

Hast du nach dem Update ebenfalls mit Problemen zu kämpfen? Wie ist dein Eindruck vom Winter Offensive Event? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!