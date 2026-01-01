Battlefield 6 in Kritik – Totenkopf-Skin als Call-of-Duty-Plagiat?

Die Kontroverse rund um Battlefield 6 nimmt kein Ende: Seit dem jüngsten Update beschuldigen viele Fans Entwickler DICE, sich bei einem neuen kosmetischen Item stark an Call of Duty bedient zu haben. Konkret geht es um das Objective Ace-Skin, das im Season-1-Battlefield-Pro-Bundle enthalten ist und mit einem auffälligen Totenkopf-Motiv auf dem Gesichtsschutz daherkommt.

In sozialen Netzwerken und auf Reddit vergleichen Nutzer das Design direkt mit dem Logo von Call of Duty: Ghosts. Besonders auffällig ist dabei ein Riss im Schädelbereich – exakt an der gleichen Stelle wie im bekannten Ghosts-Symbol. Die Ähnlichkeit ist so frappierend, dass viele Battlefield-Fans von einem offensichtlichen Plagiat sprechen.

Vorwürfe rund um generative KI

Wie reagieren Fans auf das Design? Neben dem Vorwurf der Kopie aus Call of Duty steht auch der Verdacht im Raum, das Design sei mithilfe von generativer KI erstellt worden. Hinweise darauf liefern kleinere Deformierungen in der Grafik, wie sie häufig bei KI-generierten Bildern auftreten. Schon beim „Winter Warning“-Sticker, der im Rahmen des Winter-Offensive-Events veröffentlicht wurde, äußerten Fans ähnliche Bedenken.

Die Diskussion erhält zusätzliche Brisanz durch ein älteres Zitat von DICE-Studiochefin Rebecka Coutaz, die die Möglichkeiten von KI-Tools als „sehr verführerisch“ bezeichnete. Offiziell bestätigt wurde der Einsatz solcher Technologien für das neue Skin-Design bislang jedoch nicht – EA und DICE schweigen bisher zu den Vorwürfen.

Druck auf DICE wächst

Welche Auswirkungen hat der Vorfall auf die Community? Seit dem Rekordstart am 10. Oktober 2025 – mit über 7 Millionen verkauften Einheiten in nur drei Tagen – kämpft Battlefield 6 mit sinkenden Spielerzahlen. Technische Probleme wie Menü-Lags und Stottern in der „Winter Offensive“ haben das Vertrauen vieler enttäuschter Fans zusätzlich beschädigt. Der aktuelle Skin-Skandal verstärkt diesen Trend weiter.

In der Community wächst der Eindruck, dass nach dem Debakel mit Battlefield 2042 auch der Nachfolger keinen nachhaltigen Qualitätsanspruch verfolgt. Der Vorwurf der Ideenlosigkeit und des Rückgriffs auf fremde Assets wiegt schwer, gerade für ein Franchise mit einem Budget von über 400 Millionen Euro.

Ein Blick auf Gameplay und Inhalte

Was bietet Battlefield 6 eigentlich? Trotz der aktuellen Kritikpunkte hat Battlefield 6 inhaltlich einiges zu bieten. Das Spiel setzt auf vier klassische Klassen – Sturmsoldat, Techniker, Versorgung und Aufklärer – mit jeweils eigenen Waffen- und Spielmechaniken. Mit dem neuen „Kinesthetic Combat System“ können Charaktere sich realistischer bewegen, etwa indem sie sich an Fahrzeugen festhalten oder verwundete Kameraden in Deckung ziehen.

Im Multiplayer-Modus warten bekannte Modi wie Conquest, Rush oder Team-Deathmatch sowie neue Modi wie „Escalation“ und „Sabotage“. Letzterer setzt auf eine Rundenstruktur mit wechselnden Rollen zwischen Angreifern und Verteidigern. Insgesamt neun Karten sind zum Release verfügbar, weitere sollen folgen.

Battlefield vs. Call of Duty – der ewige Vergleich

Wie steht Battlefield 6 im Vergleich zu Call of Duty da? Die Konkurrenz zwischen den beiden Shooter-Giganten ist nicht neu. Besonders durch den Release von Call of Duty: Black Ops 7 im November 2025, der allein auf Steam über 100.000 gleichzeitige Spieler erreichte, wurde Battlefield 6 stark unter Druck gesetzt. Auch der Überraschungshit ARC Raiders schnappte sich mit über 700.000 Spielern und einem Preis bei den Game Awards 2025 einen großen Teil der Multiplayer-Community.

In diesem Umfeld wiegt der Vorwurf, sich bei der Konkurrenz zu bedienen, besonders schwer. Die Ähnlichkeit des Objective-Ace-Skins mit dem Ghosts-Logo könnte langfristig dem Ruf von Battlefield 6 schaden – insbesondere, wenn keine offizielle Erklärung erfolgt.

Wie geht es weiter?

Was erwarten Fans in den kommenden Wochen? Die Unruhe in der Community dürfte bis zu einer offiziellen Stellungnahme anhalten. Sollte EA sich tatsächlich zum Thema äußern – sei es zur Herkunft des Skins oder zur Verwendung von KI – wird dies maßgeblich beeinflussen, wie sich die öffentliche Wahrnehmung von Battlefield 6 entwickelt.

Die kommenden Updates und Season-Inhalte werden zeigen, ob DICE aus dem Shitstorm lernt und wieder zu alter Stärke zurückfindet. Derzeit steht jedoch fest: Der Totenkopf-Skin ist mehr als nur ein kosmetisches Feature – er ist Auslöser einer Debatte über Kreativität, Ethik und die Zukunft der Spielegrafik.

Was sagst du zu dem neuen Skin? Findest du die Ähnlichkeit zu Call of Duty gerechtfertigt oder übertrieben? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!