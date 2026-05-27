Epic Games hat überraschend den ersten offiziellen Blick auf die Unreal Engine 6 präsentiert. Als Technik-Demo dient dabei Rocket League, das künftig mit neuer Grafik, modernisierter Technik und einem frischen Look in die nächste Ära starten soll. Die Enthüllung erfolgte während des Rocket League Championship Series Paris Major.

Erste Spielszenen aus der Unreal Engine 6

Während des RLCS Paris Major präsentierten Epic Games und Psyonix erstmals bewegte Spielszenen aus einem Titel, der bereits auf der neuen Unreal Engine 6 läuft. Damit feiert die nächste Generation der beliebten Spiele-Engine ihr öffentliches Debüt.

Als Demonstrationsobjekt dient Rocket League. Der beliebte Mix aus Fußball und Fahrzeug-Action erhält im Zuge der Umstellung nicht nur eine technische Generalüberholung, sondern auch ein neues visuelles Erscheinungsbild.

Laut Epic wurden sämtliche gezeigten Szenen in Echtzeit direkt im Spiel aufgezeichnet. Die Präsentation konzentrierte sich dabei vor allem auf die deutlich verbesserte Grafik mit detaillierteren Fahrzeugen, moderner Beleuchtung und überarbeiteten Arenen.

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Neuer Look für Rocket League

Die gezeigte Version von Rocket League wirkt auf den ersten Blick deutlich moderner als die aktuelle Fassung.

Besonders auffällig sind:

Verbesserte Beleuchtung und Schatten

Höher aufgelöste Fahrzeugmodelle

Überarbeitete Arenen

Modernisierte Effekte bei Explosionen und Boosts

Neue Oberflächen- und Materialdarstellung

Psyonix sprach von einer „neuen Ära für Rocket League“, hielt sich bei konkreten technischen Details allerdings noch zurück.

Unreal Engine 6 bleibt vorerst ein Rätsel

Interessanterweise verriet Epic Games kaum Informationen darüber, welche konkreten Neuerungen die Unreal Engine 6 gegenüber der Unreal Engine 5 bietet.

Während die Vorstellung der Unreal Engine 5 vor einigen Jahren von einer umfangreichen Tech-Demo begleitet wurde, fällt die Präsentation von Unreal Engine 6 deutlich zurückhaltender aus. Statt einer eigens entwickelten Technologie-Demo setzt Epic diesmal direkt auf ein bestehendes Live-Service-Spiel.

Dadurch erhalten Spieler zwar einen ersten Eindruck von der Grafik, viele technische Fragen bleiben jedoch offen.

Unter anderem ist derzeit noch unbekannt:

Welche neuen Rendering-Technologien zum Einsatz kommen

Wie sich die Performance verbessert

Welche Vorteile Entwickler erhalten

Welche Hardware-Anforderungen künftig gelten

Wann die Engine offiziell veröffentlicht wird

Hinweise auf einen gemeinsamen Epic-Hub

Für zusätzliche Spekulationen sorgte das Ende des Trailers.

Dort entdeckten Fans Hinweise darauf, dass Epic Games möglicherweise an einer zentralen Plattform arbeitet, die mehrere Spiele des Unternehmens zusammenführen könnte.

Insbesondere in der Fortnite-Community wird derzeit darüber diskutiert, ob Fortnite, Rocket League und weitere Epic-Titel künftig über einen gemeinsamen Launcher oder Hub miteinander verbunden werden könnten. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht.

Was bedeutet das für die Zukunft von Rocket League?

Für Rocket-League-Fans ist die Ankündigung dennoch eine große Nachricht. Bereits seit Jahren wird über einen Wechsel auf eine neuere Unreal-Engine-Version spekuliert.

Die aktuelle Version basiert noch auf einer deutlich älteren technischen Grundlage, was die Weiterentwicklung des Spiels zunehmend erschwert. Der Wechsel auf Unreal Engine 6 könnte deshalb nicht nur für bessere Grafik sorgen, sondern auch neue Möglichkeiten für Inhalte, Features und plattformübergreifende Funktionen schaffen.

Wann Spieler die neue Version selbst ausprobieren können, bleibt allerdings offen.

Ein wichtiger Meilenstein für Epic Games

Mit Rocket League hat Epic Games erstmals ein reales Spiel auf Basis der Unreal Engine 6 gezeigt. Auch wenn viele technische Details noch fehlen, markiert die Präsentation einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Engine.

In den kommenden Monaten dürfte Epic weitere Informationen veröffentlichen. Bis dahin steht fest: Die Unreal Engine 6 ist nicht länger nur ein Konzept, sondern bereits in einem laufenden Spiel im Einsatz.