An The Legend of Zelda: The Wind Waker und der HD-Neuauflage aus dem Jahr 2013 schieden sich seinerzeit die Geister. Immerhin entschied sich Nintendo beim GameCube-Debüt des blonden Helden samt seiner grünen Zipfelmütze seinerzeit für einen Grafikstil im Cel-Shading-Look, was nicht bei allen Fans der Reihe gut ankam. 3D-Künstler Vitor Maccari zeigt jetzt ein beeindruckendes Fan-Remake des Abenteuers in der Unreal Engine, das wir unbedingt spielen wollen.

The Legend of Zelda: The Wind Waker Unreal Edition

Dass die Unreal Engine in der Lage ist, realistische Grafik auf den Bildschirm zu zaubern, haben wir bereits mehrfach gesehen. Diese unglaublich vielseitige Engine kann allerdings deutlich mehr, was Gaming-Fans vor allem in Fan-Remakes beliebter Klassiker beweisen.

Das gilt auch für YouTube-Nutzer und 3D-Artist Vitor Maccari, der für sein kurzes Video den GameCube-Klassiker in neuem Glanz erstrahlen lässt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie das Video beweist:

Maccari griff für das Video auf 3D-Assets eines Kurzfilmes zurück, den er selbst vor wenigen Monaten angefertigt hatte. Gleichzeitig modellierte er neue Assets wie Gras, Palmen oder Steine, um für einen noch stimmigeren Look des „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ Fan-Remakes zu sorgen.

„Das ist mein erstes persönliches Projekt mit der Unreal Engine. Ich habe [das Video] aus Bildungszwecken und aus Spaß gemacht.“

Vitor Maccari

Seinen Instagram-Account widmet der Brasilianer übrigens voll und ganz der „The Legend of Zelda“-Reihe und liefert dort spannende Einblicke in die Entstehung des Fan-Films.

Was ist The Legend of Zelda: The Wind Waker?

Das im Jahr 2003 in Europa erschienene „The Legend of Zelda: The Wind Waker“ markierte den insgesamt neunten Ableger der beliebten Spielereihe. Der Titel thematisiert die Piratin Tetra, die von einem riesigen Vogel (der Maskenkönig) verfolgt wird und auf der Insel Präludien landet.

Der dort lebende Protagonist Link macht sich im Verlauf des Spiels mit einem sprechenden Boot (dem Roten Leuenkönig) auf, drei heilige Kugeln zu finden, um Zugang zum versunkenen Hyrule zu erlangen und Serien-Antagonisten Ganondorf das Handwerk zu legen.