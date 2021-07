Zelda: Skyward Sword HD – Wertungsübersicht: Das sagt die Presse zum Nintendo-Titel

Am 16. Juli erscheint HD-Remaster zu The Legend of Zelda: Skyword Sword für die Nintendo Switch. Am 14. Juli ist das Embargo für die Berichterstattung gefallen, weshalb es bereits erste Testberichte zu dem Titel gibt. Wir geben euch einen Überblick über die alle aktuellen Wertungen zu dem Spiel und verraten euch mehr über Pro und Contra von „Zelda: Skyward Sword HD“.

Die Wertungen zu Zelda: Skyward Sword HD

Mit Erscheinen der Reviews zu „Zelda: Skyward Sword HD“ aus dem Hause Nintendo erhalten wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem Action-Adventure tatsächlich erwartet. In unserer Review-Übersicht zeigen wir euch, wie die bisherigen Tester*innen das Games bewertet haben, was ihnen gut an „Zelda: Skyward Sword HD“ gefällt und was sie lieber anders gesehen hätten.

Lobend erwähnt werden dabei insbesondere:

HD-Grafik mit flüssigen 60 FPS Grafikunterschiede im direkt Vergleich sehr groß

Verbesserte Steuerung

Frei bewegliche Kamera

Kritisiert werden dagegen unter anderem:

Gameplay ist ziemlich linear

Fast-Travel funktioniert nur mit extra Amiibo

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 15. Juli 2021, 13:45 Uhr)

Nintendo Switch: 82 (basierend auf 50 Kritiken)

Wertungsübersicht der Presse

GamesRadar: 80/100

Screen Rant: 80/100

Jeuxvideo.com: 80/100

Game Informer: 80/100

Guardian: 80/100

TheSixthAxis: 80/100

Wccftech: 80/100

Destructoid: 80/100

GameSpot: 70/100