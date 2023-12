Zelda TotK: Prinzessin Zelda bald spielbar? Das meint der Entwickler

In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es nur einen spielbaren Charakter. Wir müssen uns mit Link zufriedengeben, während die Recken immerhin als Unterstützung freigeschaltet werden können.

Aber was ist eigentlich mit Prinzessin Zelda? Sie ist weder in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, noch in Tears of the Kingdom ein Teil der spielbaren Geschichte.

Doch dieser Umstand könnte sich in Zukunft einmal ändern, wenn wir den Worten eines ganz bestimmten Mannes Glauben schenken wollen.

Prinzessin Zelda in TotK bald spielbar?

Der Produzent Eiji Aonuma höchstselbst hat sich nämlich zu dieser Thematik geäußert und das ist ziemlich spannend.

In einem Interview mit IGN, das vor den Game Awards geführt wurde, hat Aonuma gemeinsam mit Director Hidemaro Fujibayashi über die Rolle von Prinzessin Zelda in Tears of the Kingdom und in der zukünftige Spielreihe gesprochen.

In TotK können wir nur mit Link spielen. © Nintendo/PlayCentral-Bildmontage

Wird Zelda jemals spielbar sein? Keiner der beiden Entwicklergrößen gibt eine klare Antwort. Doch Eiji Aonuma meint, dass es „vielleicht“ in der Zukunft möglich sein könnte.

„Ja, es ist interessant, wenn man über den Namen der Serie nachdenkt, The Legend of Zelda, aber Link ist immer die Hauptfigur.“

Und dann gibt es womöglich einen kleinen Ausblick in die Zukunft der Spielreihe. Er erklärt jedenfalls:

„Link war die Hauptfigur und Zelda war immer beteiligt. Sie haben in jedem der Spiele eine Beziehung und ihre eigenen Regeln. Aber es stimmt, ich denke, es gibt immer Raum, über solche Dinge und Zeldas Rolle nachzudenken. Und es könnte in Zukunft eine Möglichkeit für so etwas geben.“

Könnte es eines Tages ein Add-on für TotK geben, in dem wir Prinzessin Zelda spielen? Oder produziert Nintendo eines Tages ein vollwertiges Hauptspiel, in dem Zelda in den Mittelpunkt gestellt wird? Immerhin heißt die Spielreihe ja auch „The Legend of Zelda“? Da wäre es meiner Meinung nach höchste Zeit, Link eine Auszeit zu gönnen.

Aber was meint ihr? Reicht es euch, mit Link zu spielen oder wollt ihr, dass Prinzessin Zelda einmal die Hauptrolle übernimmt?