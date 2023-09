Zelda TotK erhält keine DLCs und das ist der Grund!

Falls ihr euch auf neue Inhalte zum Zelda-Abenteuer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gefreut habt, müssen wir euch enttäuschen.

Es wird keine DLCs geben!

TotK-Produzent Eiji Aonuma spricht jetzt Klartext. Weitere Inhalte für diesen Zelda-Titel werden nicht produziert. Aber warum eigentlich nicht? Die Fans hätten sich doch mit Sicherheit über mehr Inhalte gefreut?

Zelda TotK ist vollständig abgeschlossen

Im Gegensatz zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird es in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom keine zusätzlichen Inhalte nach dem eigentlichen Hauptspiel geben.

Das geht jetzt aus einem Interview mit Eiji Aonuma hervor, der sich gegenüber der Famitsu klar und deutlich geäußert hat.

„Wir haben dieses Mal keine Pläne, zusätzliche Inhalte zu veröffentlichen. Das liegt daran, dass es sich für uns so anfühlt, als hätten wir alles getan, was in unserer Macht steht, um Spielmöglichkeiten in dieser Welt zu schaffen.“

Aber an dieser Stelle endet das Interview noch nicht. Er ordnet das Ganze noch ein wenig näher ein und bringt es mit dem ersten Teil in Verbindung.

„Warum wir uns dieses Mal für ein Sequel entschieden haben, lag allem voran darin begründet, dass wir dachten, es könnte sich lohnen neue Spielwege in Hyrule zu erfahren. Wenn solche Gründe auftauchen, kehren wir möglicherweise zu der Spielwelt zurück.“

Er erklärt, dass es dabei keine Rolle spiele, ob es ein Sequel oder neue Arbeit sei. Es sollte am Ende eine „komplett neue Spielerfahrung“ sein.

Wird es ein neues Zelda-Spiel geben?

Dass es keine DLCs gibt, heißt natürlich noch lange nicht, dass es kein Zelda-Spiel mehr geben wird. Und das hat Aonuma-san sogleich klargestellt.

Er bedankt sich abschließend bei allen, die bereits in die Spielwelt von TotK eingetaucht sind, und versichert Folgendes.

„Wir sind dankbar, dass so viele Kunden Tears of the Kingdom für so lange Zeit gespielt haben. Deshalb geben wir unser Bestes, um den nächsten Titel sogar noch unterhaltsamer zu gestalten.“

In diesem Sinne dürfen wir uns also eher auf ein neues Zelda-Spiel freuen und weniger auf ein Add-on, wie es den Anschein macht.

Schade. Aber wie seht ihr das? Hättet ihr lieber ein Add-on oder wartet ihr lieber auf ein neues Hauptspiel? Seid ihr noch in Hyrule unterwegs? Schreibt es uns in die Kommentare!